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09.06.2019 21:51
Рубрика: В мире

На выборах в Казахстане лидирует Токаев

Текст: Константин Волков

Согласно первым данным экзитполов с президентских выборов в Казахстане там лидирует действующий президент Касым-Жомарт Токаев - он набрал 70 процентов голосов.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Явка на выборах составила 77,4 процента.

Всего в выборах участвовали семь кандидатов. Амиржан Косанов, согласно первым данным, набирает 14,96 процента, Жамбыл Ахметбеков - 3,06 процента, Дания Еспаева - 4,78 процента, Толеутай Рахимбеков - 2,71 процента, Амангельды Таспихов - 2,63 процента голосов.

Это первые выборы за все время независимости Казахстана, в которых не принимал участия Нурсултан Назарбаев, ушедший с поста президента в марте.

В мире экс-СССР Казахстан
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