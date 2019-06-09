На выборах в Казахстане лидирует Токаев

Согласно первым данным экзитполов с президентских выборов в Казахстане там лидирует действующий президент Касым-Жомарт Токаев - он набрал 70 процентов голосов.

Явка на выборах составила 77,4 процента.

Всего в выборах участвовали семь кандидатов. Амиржан Косанов, согласно первым данным, набирает 14,96 процента, Жамбыл Ахметбеков - 3,06 процента, Дания Еспаева - 4,78 процента, Толеутай Рахимбеков - 2,71 процента, Амангельды Таспихов - 2,63 процента голосов.

Это первые выборы за все время независимости Казахстана, в которых не принимал участия Нурсултан Назарбаев, ушедший с поста президента в марте.