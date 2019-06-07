Представители МПА СНГ включены в миссию наблюдателей на выборах в Казахстане

Об этом информирует источники в Межпарламентской ассамблее, уточняя, что в состав группы входят представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана.

В Казахстан делегированы "депутаты, представители законодательных органов власти, а также сотрудники секретариата Совета МПА СНГ и эксперты Международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан государств - участников МПА СНГ", - сообщают в пресс-службе МПА. А координатором группы, которая будет работать в составе общей миссии наблюдателей от СНГ, назначен заместитель председателя Совета Федерации России Ильяс Умаханов.

Кстати, общее количество членов миссии, которую возглавляет председатель Исполкома СНГ Сергей Лебедев, составляет более 430 человек. Программой их деятельности предусмотрены встречи с руководством парламента, Центральной избирательной комиссии в Нур-Султане и территориальных избирательных комиссий, представителями штабов кандидатов, участвующих в выборах.

В день голосования - 9 июня - международные наблюдатели от МПА СНГ в соответствии с индивидуальными маршрутами будут осуществлять мониторинг на участках для голосования в столице республики, населенных пунктах Акмолинской, Жамбылской и Карагандинской областей, а также на зарубежных избирательных участках, расположенных в Баку, Ереване, Минске, Бишкеке, Москве и Санкт-Петербурге.