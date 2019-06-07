В мире
07.06.2019 12:50
Текст: Юрий Сизов

Представители МПА СНГ включены в миссию наблюдателей на выборах в Казахстане

Около 40 международных наблюдателей от МПА Содружества, представляющие семь государств СНГ, в соответствии с приглашением МИД Казахстана, примут участие в долгосрочном и краткосрочном мониторинге подготовки и проведения внеочередных выборов главы республики, намеченных на 9 июня.

Об этом информирует источники в Межпарламентской ассамблее, уточняя, что в состав группы входят представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана.

В Казахстан делегированы "депутаты, представители законодательных органов власти, а также сотрудники секретариата Совета МПА СНГ и эксперты Международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан государств - участников МПА СНГ", - сообщают в пресс-службе МПА. А координатором группы, которая будет работать в составе общей миссии наблюдателей от СНГ, назначен заместитель председателя Совета Федерации России Ильяс Умаханов.

Фото: РИА Новости
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Кстати, общее количество членов миссии, которую возглавляет председатель Исполкома СНГ Сергей Лебедев, составляет более 430 человек. Программой их деятельности предусмотрены встречи с руководством парламента, Центральной избирательной комиссии в Нур-Султане и территориальных избирательных комиссий, представителями штабов кандидатов, участвующих в выборах.

В день голосования - 9 июня - международные наблюдатели от МПА СНГ в соответствии с индивидуальными маршрутами будут осуществлять мониторинг на участках для голосования в столице республики, населенных пунктах Акмолинской, Жамбылской и Карагандинской областей, а также на зарубежных избирательных участках, расположенных в Баку, Ереване, Минске, Бишкеке, Москве и Санкт-Петербурге.

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