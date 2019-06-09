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Рубрика: В мире

Орешкин предупредил о последствиях для США из-за торговой войны с Китаем

Текст: Ольга Туманова

Соединенные Штаты не смогут избежать замедления экономического роста и повышения уровня инфляции, если продолжат политику повышения тарифов в торговой войне с Китаем. Такое мнение высказал министр экономического развития РФ Максим Орешкин на полях встречи министров торговли и цифровой экономики G20 в Цукубе (Япония).

"Еще несколько сильных шагов с точки зрения увеличения тарифов - и это окончательно разрушит и производственные цепочки и приведет к инфляционным тенденциям в основных странах, торгующих на глобальном рынке", - приводит слова Орешкина ТАСС. По мнению министра, США точно не избегут сценария замедления роста и увеличения инфляции одновременно.

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По мнению министра, США не до конца понимают те экономические последствия, к которым такие действия могут привести. "Странам нужно договариваться жить по единым правилам, которые устраивают все стороны", - резюмировал Орешкин.

Президент США Дональд Трамп в начале мая поручил ввести пошлины на товары из Китая на 300 миллиардов долларов. В качестве ответа Китай также объявил о вводе с 1 июня повышенных пошлин на ввоз американских товаров на сумму 60 миллиардов долларов.

В мире США В мире Восточная Азия Китай Экономика Макроэкономика Правительство Минэкономразвития Торговые войны
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