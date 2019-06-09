Парламент Молдавии обратился к мировому сообществу и ООН

Парламент Молдавии обратился к мировому сообществу и Организацию объединенных наций, сообщает ru.sputnik.md. Молдавские депутаты большинством голосов приняли декларацию, в которой призвали международное сообщество провести оценку политической ситуации в стране и поддержать законно избранную власть.

Текст декларации зачитала с парламентской трибуны лидер партии PAS Майя Санду, которая в субботу была избрана парламентариями главой правительства страны.

Однако все карты смешал Конституционный суд (КС) Молдавии, в котором сильны позиции противников президента страны Игоря Додона. Он вынес решение о временной передаче полномочий главы государства теперь уже фактическому экс-премьеру Павлу Филиппу, тем самым предоставляя ему право распустить парламент и назначить дату очередных, теперь уже досрочных выборов. КС также признал незаконным избрание молдавскими депутатами нового правительства страны.

Додон отметил, что это решение направлено на дальнейшую узурпацию власти. "Отчаянный шаг - воспользоваться подконтрольным Конституционным Судом в целях дальнейшей узурпации власти", - написал Додон в соцсетях, намекая, что за этим шагом, который имеет признаки госпереворота, стоит прежнее правительство Филипа.

Парламентарии также осудили решение Конституционного суда Молдавии, выразив мнение, что его вердикт находится вне рамок основного закона страны и правового поля.

Депутаты потребовали признать правительство Павла Филипа вне закона, а Демократическую партию убрать своих людей от государственных учреждений. "Призываем всех граждан страны не поддаваться на провокации и не участвовать в насильственных и незаконных акциях протеста, чтобы не привести страну к гражданскому противостоянию", - говорится в тексте декларации. Отдельным пунктом в этом обращении к международному сообществу содержится положение о том, что оппозиционное меньшинство пытается навязать правящему большинству свою волю.

Напомним, что 8 июня депутаты от фракции ПСРМ и блока ACUM на экстренном заседании парламента избрали его спикера, четырех вице-председателей, а затем новое правительство страны. Игорь Додон и руководство парламента заявили, что законодательство Молдавии при этом не нарушалось.