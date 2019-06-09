Парламент Молдавии продолжит работу, несмотря на указ о его роспуске

Парламент Молдавии продолжит работу, несмотря на указ исполняющего обязанности премьера Павла Филипа о его роспуске. Депутаты объявили правительство Филипа "вне закона", и потребовали от представителей силовых структур "не подчиняться преступным приказам".

Майя Санду, избранная в субботу парламентом главой кабинета министров, созывает утром в понедельник экстренное заседание правительства.

Тем временем в соцсетях жители Молдавии просят вернуть в страну опального политика Рената Усатого. Лидер "Нашей Партии" почти три года назад покинул Молдавию из-за уголовных дел, которые были сфабрикованы против него при участии лидера Демократической партии Владимира Плахотнюка и поддержке местных олигархов, сообщает point.md.

Напомним, что утром в воскресенье Конституционный суд (КС) Молдавии вынес решение о временной передаче полномочий главы государства действующему премьеру Павлу Филипу, тем самым предоставляя ему право распустить парламент и назначить дату очередных, теперь уже досрочных выборов. КС также признал незаконным избрание молдавскими депутатами нового правительства страны. Филип назвал незаконными полномочия президента страны Игоря Додона, распустил парламент и назначил дату досрочных выборов в главный законодательный орган Молдавии на 6 сентября. В этот же день демократы намерены провести и президентские выборы.

После этого парламент страны большинством голосов принял декларацию, в которой призвал международное сообщество провести оценку политической ситуации в стране и поддержать законно избранную власть. Парламентарии также осудили решение Конституционного суда Молдавии, выразив мнение, что его вердикт находится вне рамок основного закона страны и правового поля.