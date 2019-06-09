Рапота: В России белорусов любят. Это хорошая основа для общего будущего

8 июня в Минске прошел праздник "День многонациональной России". Для горожан организовали концерты популярных российских исполнителей и народных ансамблей. Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота принял участие в открытии мероприятий, которые состоялись в Верхнем городе и у Дворца спорта.

В Верхнем городе Григорий Рапота вышел на сцену вместе с новым послом России в Беларуси Дмитрием Мезенцевым и представителями белорусского Министерства культуры и Минского горисполкома.

- Как видите, посол неплохо начинает здесь работу, начинает с праздника, - сказал под аплодисменты минчан Государственный секретарь. - За считанные дни, которые провел в Беларуси, он вложил душу в этот праздник, сделал многое, чтобы лучшие коллективы России прибыли и выступили в Минске. Так что я хочу пожелать послу плодотворной работы на благо наших государств. Уважаемые друзья, у меня счастливая судьба. Я уполномочен сохранять и приумножать то, что нас объединяет. И делаем мы это в рамках Союзного государства. Иногда это бывает трудно, чаще легко, но это всегда приятно и это всегда продуктивно.

Григорий Рапота отметил, что когда он бывает в России, то много рассказывает о Беларуси. И наоборот.

- Я рассказываю о техническом уровне, а он высочайший во многих областях. Я рассказываю о здравоохранении, культуре, спорте. Обо всех достижениях, которыми вы вправе гордиться. Когда бываю в Беларуси, то рассказываю о России. И, прежде всего, я должен сказать, что в России белорусов любят. Это действительно так. И что бы там ни было в отношениях между министерствами и специалистами, российский народ белорусов любит. Это создает очень хорошую основу для нашего общего будущего.

Госсекретарь также подчеркнул, что культура не имеет границ.

- Достаточно посмотреть на афиши театров, эстрадных концертов - и в Беларуси вы увидите массу российских исполнителей, а в России - белорусских. Я хочу, чтобы вы получили удовольствие от сегодняшнего праздника. И пусть нам завидуют те, кто не с нами, - сказал Григорий Рапота, обращаясь к минчанам.

Мы задали Госскеретарю Союзного государства еще несколько вопросов и о празднике, и о белорусско-российских отношениях.

Насколько важно, что с таким размахом в Минске отмечается День России?



Григорий Рапота: Прежде всего, важно, что этот праздник организован самими белорусами. Понятно, что с помощью посольства. У белорусов есть стремление прикоснуться к российской культуре, потому что здесь представлены многонациональные коллективы. Точно так же в России существует интерес к белорусской культуре. Вот только жарко, но погода такая от избытка гостеприимства. Дело это хорошее. Мы, структуры Союзного государства, всегда поддерживаем мероприятия, которые проводятся от лица россиян с приглашением белорусских коллективов. В России есть даже этнические деревни, где есть белорусские дома. Оренбург, Удмуртия… А в Иркутской области свыше 50 деревень основаны белорусами. До сих пор они там сохраняют язык, культуру, традиции. Надо это беречь, это нас взаимно обогащает.

В декабре этого года будет отмечаться 20-летие Союзного договора. Как вы рассчитываете, к этой дате стороны договорятся? Найдут компромиссы, чтобы договор обновить или каким-то другим образом двигаться вперед?



Григорий Рапота: Честно говоря, мы не стремимся связывать нашу работу с какими-то датами. Она должна идти вне зависимости от дат. Хотя понятно, что подобные круглые даты заставляют нас оглядываться в историю, анализировать, что достигнуто, какие задачи не решены. Все это мы делаем. А что касается обновления, назовем это так, условно, то над ним работает большая рабочая группа. Они должны к концу июня представить первый результат. Главы правительств, а потом и главы государств его оценят. Может быть, что-то поправят, а может, и не станут, благословят - и будем двигаться дальше.

Известно, что позиции Беларуси и России по интеграции на 70% сходятся и на 30% отличаются. К той встрече премьеров, которая готовится в июне, как вы считаете, будет ли найден компромисс по оставшимся 30%?



Григорий Рапота: Надеюсь, что да. Я говорил с теми, кто этими вопросами занимается, и они считают, что там вполне возможен компромисс. Многие вопросы решаются на экспертном уровне, до министров, скажем так. Дальше уже распорядительный уровень - премьера, президента. Если останутся неурегулированными два-три вопроса… Ну, соберутся премьеры, соберутся президенты, обсудят, ударят по рукам - и поехали дальше.

Вы вместе с новым послом России в Беларуси Дмитрием Мезенцевым осмотрели различные площадки, подворья и выставки на празднике "День многонациональной России". Успели обсудить белорусско-российские отношения?



Григорий Рапота: Да, мы обменялись мнениями. Я ведь в этой сфере работаю достаточно давно. Рассказал Дмитрию Федоровичу, чем мы занимаемся. Он принял это во внимание. Многое из того, что я ему говорил, он уже знает. И он ведь с Беларусью еще по работе в Шанхайской организации сотрудничества активно взаимодействовал. Так что для него это не совсем новая стезя. Ему будет легко войти в тему и начать продуктивно работать.

Источник: Постоянный Комитет Союзного государства