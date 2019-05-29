Власть
29.05.2019 12:10
Текст: Юрий Сизов

Мезенцев назвал свою главную задачу на посту посла России в Беларуси

Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости

59-летний Дмитрий Мезенцев, назначенный послом России в Беларуси, считает своей магистральной задачей и целью на новом посту работу по расширению связей России и Беларуси. Как уже сообщал "СОЮЗ", 30 апреля президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Дмитрия Мезенцева послом РФ в Беларуси.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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"Задача одна - максимально обеспечить содействие той огромной работе, которая ведется национальными лидерами по укреплению, расширению палитры связей между Россией и Беларусью, между нашими регионами", - прокомментировал 29 мая предстоящую деятельность Дмитрий Мезенцев. 29 мая Совет Федерации РФ досрочно прекратил парламентские полномочия сенатора от Сахалинской области в связи с его назначением на дипломатическую работу.

Ранее Мезенцев информировал журналистов, что прибудет в белорусскую столицу 2 июня.

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