Мезенцев назвал свою главную задачу на посту посла России в Беларуси

59-летний Дмитрий Мезенцев, назначенный послом России в Беларуси, считает своей магистральной задачей и целью на новом посту работу по расширению связей России и Беларуси. Как уже сообщал "СОЮЗ", 30 апреля президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Дмитрия Мезенцева послом РФ в Беларуси.

"Задача одна - максимально обеспечить содействие той огромной работе, которая ведется национальными лидерами по укреплению, расширению палитры связей между Россией и Беларусью, между нашими регионами", - прокомментировал 29 мая предстоящую деятельность Дмитрий Мезенцев. 29 мая Совет Федерации РФ досрочно прекратил парламентские полномочия сенатора от Сахалинской области в связи с его назначением на дипломатическую работу.

Ранее Мезенцев информировал журналистов, что прибудет в белорусскую столицу 2 июня.