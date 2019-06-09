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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Один человек пострадал при аварийной посадке Ан-2 в Бурятии

В результате аварийной посадки самолета Ан-2 в  Тункинском районе Бурятии пострадал один человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя единой дежурно-диспетчерской службы района.

Фото: iStock
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По данным агентства, информация о ЧП поступила в экстренные службы в 18.59 по местному времени (13.50 по Мск). Воздушное судно совершило жесткую посадку во время обработки леса от шелкопряда. Как ранее сообщала "РГ", самолет приземлился в районе улуса Улан-Горхон. На борту находились два человека. На место выехали спасатели, а также был направлен вертолет Ми-8. Сначала появилась информация об обнаружении одного члена экипажа. В 22.10 по местному времени (17.10 по Мск) поступило сообщение о нахождении второго человека, находившегося на борту.

Как уточняет ТАСС, один из них пострадал - у пилота зафиксирован перелом голени. Второй мужчина в порядке. К месту аварии высадилась группа спасателей из трех человек. Они оказывают помощь. О причинах ЧП пока не сообщается.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы ДФО Бурятия
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