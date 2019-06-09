Глава Мордовии обсудил с Черчесовым развитие детского футбола

После успешного проведения отборочного матча Евро-2020 в Саранске Мордовия подала заявку на проведение финала Кубка России по футболу. Кроме того, в регионе будет создана детская футбольная школа федерального уровня. Эти планы обсуждались на встрече главы РМ Владимира Волкова с наставником сборной РФ по футболу Станиславом Черчесовым.

Для создания детского футбольного центра в Саранске есть все условия. Фото: Николай Гагарин

Лидер региона пообщался с главным тренером национальной команды в воскресенье перед открытой тренировкой сборной на "Мордовия Арене". Кроме того, в этот день исполнилось заветное желание саранского школьника Никиты Завьялкина: в ходе предновогодней прямой линии с главой РМ десятилетний мальчик рассказал о том, что мечтает встретиться с Артемом Дзюбой. Мечта сбылась: сегодня юный болельщик смог пожать руку не только капитану сборной, но и Станиславу Черчесову.

Как уже писала "РГ", накануне на саранском стадионе состоялся отборочный поединок Евро-2020 между РФ и Сан-Марино, завершившийся победой наших футболистов с рекордным в истории российской сборной счетом 9:0. А главный стадион Мордовии в этот вечер обновил рекорд посещаемости: за ходом игры следил 42 241 зритель.

По слова Владимира Волкова, республика продолжит борьбу за право принимать яркие футбольные события.

- Уже подали заявку на проведение финала Кубка России, - констатировал глава РМ. - В сфере наших интересов и Суперкубок России.

Коснувшись вопроса использования инфраструктуры ЧМ-2018, лидер региона заявил, что в ближайшей перспективе - через два-три года - ФК "Мордовия" сможет вернуться в Премьер-лигу. А подготовка собственных спортивных кадров ведется уже сегодня.

- Мы создаем свой детский футбольный центр, это главная задача. Сейчас у нас 36 мест для ребят в интернате, а будет 90, - пояснил Волков. - Руководство РФС обещало помочь нам с тренерами. Надеемся, что в перспективе мы сможем укомплектовать "Мордовию" своими воспитанниками.

Накануне реализация этого проекта обсуждалась в ходе встречи главы РМ с руководством Российского футбольного союза. В регионе принята Стратегия развития футбола до 2030 года, и акцент в ней сделан на развитии детского футбола. Президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин отметил, что у республики есть все возможности для футбольного роста: хорошие спортивные традиции, новейший стадион, богатая спортивная инфраструктура, и пообещал поддержать регион в развитии этого вида спорта.

