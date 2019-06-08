Состоявшийся в субботу на "Мордовия Арене" отборочный матч Евро-2020 между сборными России и Сан-Марино стал рекордным для саранского стадиона: игру посетил 42 241 зритель. Разгромную победу РФ со счетом 9:0 жители Саранска встретили ликованием. "Рад, что местом проведения матча выбрали Мордовию", - заявил после встречи главный тренер российской команды Станислав Черчесов.

Атмосфера футбольного праздника царила в столице Мордовии с самого утра. Улицы города заполнили толпы болельщиков с российским триколором в руках, приехавших из разных уголков страны, чтобы поддержать команду РФ в отборочном матче Евро-2020. Скучать в ожидании игры гостям не пришлось: на уличных концертных площадках перед ними весь день выступали артисты, в центре города были организованы творческие мастерские, розыгрыши призов, тематические фотозоны и торговые ряды с сувенирами и угощениями. На площади Тысячелетия прошла автограф-сессия послов РФС: с болельщиками встретились экс-игроки сборной РФ Андрей Тихонов, Дмитрий Хлестов и Руслан Пименов.

За три часа до матча многотысячная колонна болельщиков двинулась к арене. К тому времени у стадиона открылись тематические площадки Сан-Марино: зрители могли попробовать национальные блюда этой страны, а также побывать на мастер-классах по стрельбе из лука, гончарному ремеслу и чеканке монет.

- Мы впервые в Саранске, нам очень понравился этот чистый и уютный город, - поделилась впечатлениями группа болельщиков из Самары. - Организация матча тоже не подкачала: успели отдохнуть, купить сувениры. Верим в победу нашей сборной с крупным счетом!

Перед игрой зрители развернули гигантский баннер с изображениями игроков сборной и надписью "Наши парни". Футболисты полностью оправдали надежды фанатов. По накалу страстей игра была беспрецедентной: подопечные Станислава Черчесова обновили собственный рекорд, забив в ворота соперников девять безответных мячей. Особо отличились Федор Смолов, ставший "автором" двух голов, и любимец саранских болельщиков Артем Дзюба, оформивший хет-трик.

"Молодцы!" - скандировали трибуны, провожая команду с поля.

- Рад, что местом проведения этого матча выбрали Мордовию, Саранск, - отметил на пресс-конференции по итогам матча наставник российской сборной Станислав Черчесов. - Нам понравилось здесь: великолепный стадион, полные трибуны.

Кстати, матч поставил еще один рекорд: в истории саранской арены он стал самым посещаемым. На игре побывал 42 241 зритель. До этого самый высокий результат был зафиксирован в прошлом году в ходе Чемпионата мира по футболу на встрече Ирана и Португалии: игру посетили 41 685 человек.

Ликование футбольных болельщиков на улицах Саранска в субботу продолжалось до глубокой ночи.