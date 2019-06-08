Новости

В Архангельской области при взрыве снаряда пострадал подросток 00:34
Самолет до Екатеринбурга экстренно вернулся в Пулково 00:15
Парламент объявил Молдавию "захваченным государством" 00:10
Французы проиграли туркам в отборе на Евро-2020 08.06.2019
Артем Дзюба: Еще 10-15 минут без голов - и началось бы легкое раздражение 08.06.2019
Пресс-секретарь Зеленского признала гибель людей из-за обстрелов ВСУ 08.06.2019
Суд отправил журналиста Голунова под домашний арест 08.06.2019
Медобследование опровергло слухи о тяжелых травмах журналиста Ивана Голунова 08.06.2019
Сборная России одержала самую крупную победу в своей истории 08.06.2019
Спасение ребенка с 11-этажа петербургской брежневки попало на видео 08.06.2019
Дзюба вышел на четвертое место в списке бомбардиров сборной России 08.06.2019
В Петербурге задержали байкера, уронившего спутницу под иномарку 08.06.2019
Врач рассказал о состоянии журналиста Голунова 08.06.2019
Игорь Додон привел к присяге правительство во главе с Майей Санду 08.06.2019
Названы худшие из лучших западных актеров и актрис 08.06.2019
Беларусь и Россия определяют новый этап союзного сотрудничества 08.06.2019
Ярославский СК проверит данные о разливе нефти на Волге 08.06.2019
Сын Бари Алибасова рассказал, как отец выпил средство для очистки труб 08.06.2019
Дзюба и братья Миранчуки сыграют с первых минут в матче с Сан-Марино 08.06.2019
Задержаны подозреваемые в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе 08.06.2019
"Санса Старк" раскрыла тайну скандального пластикового стаканчика 08.06.2019
Шторм Мигель обесточил почти 28 тысяч домохозяйств во Франции 08.06.2019
Аэропорт в штате Гоа закрыт из-за инцидента с истребителем МиГ-29К 08.06.2019
Фигуристке Медведевой поступили угрозы во время ее турне в Японии 08.06.2019
В Техасе запретили продавать табачную продукцию лицам младше 21 года 08.06.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие машины лучше защищены от похищений
Какие машины лучше защищены от похищений
Задайте вопрос о нормах вылова рыбы и правилах рыбалки
Задайте вопрос о нормах вылова рыбы и правилах рыбалки
Жители каких регионов боятся смены работы и снижения зарплаты
Жители каких регионов боятся смены работы и снижения зарплаты
08.06.2019 23:57
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

На матче РФ–Сан-Марино "Мордовия Арена" обновила рекорд посещаемости

Текст: Валентина Зотикова (Саранск)
Состоявшийся в субботу на "Мордовия Арене" отборочный матч Евро-2020 между сборными России и Сан-Марино стал рекордным для саранского стадиона: игру посетил 42 241 зритель. Разгромную победу РФ со счетом 9:0 жители Саранска встретили ликованием. "Рад, что местом проведения матча выбрали Мордовию", - заявил после встречи главный тренер российской команды Станислав Черчесов.
В истории саранского стадиона матч Россия - Сан-Марино стал самым посещаемым. Фото: Николай Гагарин В истории саранского стадиона матч Россия - Сан-Марино стал самым посещаемым. Фото: Николай Гагарин
В истории саранского стадиона матч Россия - Сан-Марино стал самым посещаемым. Фото: Николай Гагарин

Атмосфера футбольного праздника царила в столице Мордовии с самого утра. Улицы города заполнили толпы болельщиков с российским триколором в руках, приехавших из разных уголков страны, чтобы поддержать команду РФ в отборочном матче Евро-2020. Скучать в ожидании игры гостям не пришлось: на уличных концертных площадках перед ними весь день выступали артисты, в центре города были организованы творческие мастерские, розыгрыши призов, тематические фотозоны и торговые ряды с сувенирами и угощениями. На площади Тысячелетия прошла автограф-сессия послов РФС: с болельщиками встретились экс-игроки сборной РФ Андрей Тихонов, Дмитрий Хлестов и Руслан Пименов.

Фото: Николай Гагарин
ФК "Тамбов" будет проводить домашние матчи на "Мордовия Арене"

За три часа до матча многотысячная колонна болельщиков двинулась к арене. К тому времени у стадиона открылись тематические площадки Сан-Марино: зрители могли попробовать национальные блюда этой страны, а также побывать на мастер-классах по стрельбе из лука, гончарному ремеслу и чеканке монет.

- Мы впервые в Саранске, нам очень понравился этот чистый и уютный город, - поделилась впечатлениями группа болельщиков из Самары. - Организация матча тоже не подкачала: успели отдохнуть, купить сувениры. Верим в победу нашей сборной с крупным счетом!

Перед игрой зрители развернули гигантский баннер с изображениями игроков сборной и надписью "Наши парни". Футболисты полностью оправдали надежды фанатов. По накалу страстей игра была беспрецедентной: подопечные Станислава Черчесова обновили собственный рекорд, забив в ворота соперников девять безответных мячей. Особо отличились Федор Смолов, ставший "автором" двух голов, и любимец саранских болельщиков Артем Дзюба, оформивший хет-трик.

"Молодцы!" - скандировали трибуны, провожая команду с поля.

Фото: Николай Гагарин
Стадион "Мордовия Арена" получил высшую оценку РФС

- Рад, что местом проведения этого матча выбрали Мордовию, Саранск, - отметил на пресс-конференции по итогам матча наставник российской сборной Станислав Черчесов. - Нам понравилось здесь: великолепный стадион, полные трибуны.

Кстати, матч поставил еще один рекорд: в истории саранской арены он стал самым посещаемым. На игре побывал 42 241 зритель. До этого самый высокий результат был зафиксирован в прошлом году в ходе Чемпионата мира по футболу на встрече Ирана и Португалии: игру посетили 41 685 человек.

Ликование футбольных болельщиков на улицах Саранска в субботу продолжалось до глубокой ночи.

Спорт Футбол Вокруг футбола Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Мордовия Республика Мордовия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

ПМЭФ 2019
Специальный проект
ПМЭФ 2019
Орешкин: Россия и Беларусь обсуждают вопрос введения единой валюты
РФС отреагировал на возможное исключение России из Лиги чемпионов
Задержаны подозреваемые в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе
Лидер партии социалистов возглавил парламент Молдавии