Число пострадавших в ДТП с туристическими автобусами в Сочи выросло до 26

Минздрав Краснодарского края заявил о 26 пострадавших в результате столкновения в Адлерском районе Сочи двух туристических автобусов. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в министерстве здравоохранения Кубани, два человека находятся в тяжелом состоянии.

- 26 человек обратились за медицинской помощью после инцидента в Сочи. Это данные на 11 утра. 23 человека госпитализированы, - отметили в Минздраве Краснодарского края.

На месте, по данным министерства, работало 19 бригад скорой помощи. Также сообщается о трех пострадавших детях, серьезных травм они не получили.

Ранее сообщалось, что в Сочи утром 9 июня столкнулись два туристических автобуса Yutong и Mercedes. В результате Mercedes Sprinter перевернулся на бок. В Сети появилось видеозапись с места происшествия. На месте сейчас работают сотрудники Госавтоинспекции, которые регулируют движение на месте аварии. По предварительным данным, ДТП произошло из-за того, что один автобус не уступил дорогу другому.