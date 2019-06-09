Двух пострадавших в ДТП в Сочи вертолетом доставят в Краснодар

Вертолет санавиации доставит в Краснодар двоих пострадавших в ДТП с туристическими автобусами возле Олимпийского парка в Сочи. Как сообщили в региональном Минздраве, транспортировать пришлось одного ребенка и одного взрослого.

- После проведенных обследований и консультаций краевые врачи приняли решение о переводе одного ребенка и одного взрослого на лечение в ведущие краевые больницы. Пациенты транспортируются вертолетом санавиации с бригадой реаниматологов и хирургов, - говорится в сообщении Минздрава Кубани.

В министерстве подчеркнули, что с пациентами проводится вся необходимая работа, медпомощь оказывается в полном объеме.

Ранее сообщалось, что в результате столкновения двух пассажирских туристических автобусов в Сочи пострадали 26 человек. Проверки после инцидента начали в Следственном комитете и Ространснадзоре.