Волочкова на шоу в Анапе спустилась в клетке с высоты 30 метров

В самом солнечном городе России торжественно открыли курортный сезон-2019. Главные признаки лета в Анапе налицо: здравницы главного детского курорта полны детей, на рынках - клубника и черешня, море прогрелось быстро, пляжи заполнены. Но в этот день интересы публики сместились центр город, к событиям Международного фестиваля "Золотое кольцо Боспорского царства". А накануне поздно вечером главным стало шоу "Я там, где мечта!".

Праздник открыл на Театральной площади мэр Юрий Поляков. Гости смогли поучаствовать в обзорной экскурсии по исторической части города, где когда-то ходили жители античной Горгиппии. В археологическом музее "Горгиппия" развернулось театрализованное представление "Боспора царство умножая": на улицах древнего города трудились гончары и ткачи, сражались воины, пекари предлагали хлеб, а рыбаки свежий улов. А еще можно было увидеть чеканку монет и роспись амфор…

С курорт город пел на разные голоса: на многочисленных площадках шли концерты, выступали юные вокалисты из детских здравниц Анапы и актеры крымского театра на ходулях "Шоу великанов". На центральных бульварах развернули свои столы кафе и рестораны, литературный арт-фестиваль и ярмарка умельцев "Хранители истории". Праздник не бывает без подарков. В ходе фестиваля состоялся розыгрыш лотереи с призами от ведущих предприятий отдыха и сервиса Анапы. Гости смогли выиграть путевки в санатории и дома отдыха, сертификаты в СПА и салоны красоты, билетами в аквапарк и дельфинарий.

Но настоящей интригой недели для анапчан и гостей был вопрос: появится ли в городе-курорте известная балерина Анастасия Волочкова, выступление которой отказался оплачивать из бюджета мэр города. Заслуженная артистка РФ не стала предъявлять претензии из-за отмены выступления и приняла решение сделать жителям и гостям курорта подарок, выступив на открытии сезона бесплатно.

Так и произошло: вечером Анастасия Волочкова поднялась в воздух в крутящейся клетке и воспарила над площадью и спустилась к зрителям с высоты 30 метров. Потом тесноватая для балерины клетка сменилась каретой, которую также поднимал кран. Номера на подвесах - часть ее премьерного спектакля "Балерина и Клоун". В роли доброго клоуна в воздушном номере работал заслуженный артист России, создатель цирка нового формата Global Circus Николай Челноков. Перед зрителями артистка появилась трижды, причем на земле ее поддержали юные анапские звездочки. Еще одним приятным сюрпризом праздничного концерта стал певец Стас Костюшкин.

Грандиозный праздник, открывающий курортный сезон во всероссийской здравнице, завершился фейерверком, означающим: Анапа готова к приему россиян. Турист для города - главный инвестор. В здравнице в прошлом году отдохнули более 4,5 миллионов туристов, и город в тройке лидеров на Кубани по числу отдыхающих, вместе с Сочи и Геленджиком.

Чем порадует город-курорт в новом сезоне? Часть изменений видна невооруженным глазом: посажено около тысячи деревьев, на набережной появились светильники в форме парусов, а на Пионерском проспекте в проходах к морю - оригинальные арки. Любителям гаджетов будет нескучно - в этом году более 50 пляжей оснащены бесплатным Wi-Fi.

Но самый главный подарок гостям от курортной Анапы заключается в том, что теперь можно въехать в город без пробок: кольцевая развязка, построенная недавно, заметно сняла дорожное напряжение. Новые полосы также добавлены на участках самых загруженных улиц в центре, расширено Симферопольское шоссе. Местные власти уверены: когда возле Анапы пустят транспортный обход благодаря строящейся федеральной автодороге А-290 Новороссийск - Керчь, проблемы с летним трафиком уйдут в прошлое.