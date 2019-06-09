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09.06.2019 17:20
Рубрика: В мире

В Казахстане завершились президентские выборы

Текст: Павел Дульман (Нур-Султан)

В Казахстане состоялись внеочередные президентские выборы, первые, в которых не участвовал бессменный лидер страны Нурсултан Назарбаев. По признанию международных наблюдателей, а их по всей стране работало больше тысячи, выборный процесс был организован образцово, и интерес граждан оказался высоким - через девять часов после открытия участков явка составила больше 65 процентов.

И этот интерес понятен - нынешние выборы сильно отличаются от предыдущих. Например, количеством кандидатов: в бюллетенях в алфавитном порядке были указаны сразу семь соискателей высшего поста - самое большое число в истории казахских выборов. Кроме того, впервые в гонке участвует женщина - представитель парламентской партии "Ак жол" Дания Еспаева. Также в этой кампании участвует представитель националистической оппозиции Амиржан Косанов. Представители же "традиционной" оппозиции столь же традиционно от участия в гонке отказались и, как и в предыдущие годы, призвали своих сторонников бойкотировать выборы. Такая позиция, очевидно, объясняется отсутствием содержательной политической программы.

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"Выборы великолепно организованы. О том, что казахстанцы с уверенностью смотрят в будущее, говорит высокая явка. Для меня это очевидно", - прокомментировал ход голосования выступающий в роли наблюдателя первый заместитель гендиректора ТАСС Михаил Гусман.

Фаворитом гонки социологи называют действующего главу государства Касым-Жомарта Токаева, в разное время возглавлявшего правительство, МИД и верхнюю палату парламента страны. Он также имеет опыт работы на международном уровне: Токаев два года занимал пост заместителя Генерального секретаря ООН и возглавлял европейское отделение организации в Женеве.

Большая часть программы Токаева, включающей 170 пунктов-задач, посвящена внутренней политике и экономике

Токаев называется преемником Нурсултана Назарбаева и обещает сохранять его внешнеполитический курс. Но большая часть его программы, включающей 170 пунктов-задач, посвящена внутренней политике и экономике. Так, он обещает реализовать масштабную программу жилищного строительства для малообеспеченных и многодетных семей, провести реформу государственного аппарата, повысив ответственность чиновников. Есть у Токаева и план по борьбе с коррупцией, в том числе в судах и правоохранительных органах, - для этого он намерен привлечь неправительственные общественные организации.

В мире экс-СССР Казахстан РГ-Фото
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