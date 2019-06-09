В московском метро из-за жары начали раздавать воду

На нескольких станциях столичного метро пассажирам начали бесплатно раздавать питьевую воду. Об этом сообщается на официальной странице метрополитена в Twitter.

Получить бутылку воды можно на станциях "Выхино", "Улица 1905 года", "Технопарк", "Кунцевская", "Кропоткинская", "Речной вокзал" и "Водный стадион".

Также воду раздают на нескольких станциях Московского центрального кольца - речь о "Андроновке", "Дубровке", "Владыкино" и других. Воду на станциях МЦК раздавали и в субботу. Причина - в аномальной жаре. Температура воздуха в столице держится в районе 30-градусной отметки и выше.