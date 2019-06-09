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09.06.2019 16:59
Рубрика: Спорт

Вратарь Сан-Марино поблагодарил российских болельщиков за поддержку

Текст: Артур Нанян

Голкипер Сан-Марино по футболу Элиа Бенедеттини выразил свою благодарность российским болельщикам, поддержавшим его после поражения его команды от нашей сборной со счетом 0:9.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
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"Спасибо всем российским болельщикам. Ваши сообщения сделали превратили этот плохой вечер в чуть более приятный. Хотел бы ответить всем, но не могу. Обнимаю", - написал Бенедеттини на своей странице в Instagram.

Напомним, что победа над Сан-Марино стала самой крупной в истории нашей сборной. Что касается Бенедеттини, то в нынешнем отборочном цикле Евро-2020 он принял участие во всех трех встречах своей команды.

Все они завершились для Сан-Марино поражениями: помимо России, эту сборную обыграли Кипр (5:0) и Шотландия (2:0).

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