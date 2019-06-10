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10.06.2019 14:14
Рубрика: Российский автопром

Автомобили Lada подвели коробки передач Renault

Текст: Евгений Костин
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа. Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

Портал "лада.онлайн" опубликовал письмо АвтоВАЗа, разосланное руководителям предприятий дилерской сети. Автопроизводитель сообщил, что провёл исследование механических коробок передач JH/JR, которые, напомним, устанавливаются на три модели Lada: Largus, Vesta и Xray.

В числе признаков неисправности КП значатся: затруднённое включение передач, шум или хруст при включении передачи, течь масла по сальникам, нефункциональный шум в работе трансмиссии. Причиной этого служит попадание воды или другой посторонней жидкости в масло, которая приводит к возникновению нерастворимого осадка и развитию коррозии на внутренних поверхностях и деталях коробки передач.

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И, судя по всему, это не гарантийный случай. В письме, разосланном АвтоВАЗом, есть следующие рекомендации дилерам (орфография и пунктуация сохранены):

"При обращении потребителя с вышеописанном несоответствием производить разборку КП в присутствии потребителя и с видеофиксацией разборки КП (видеофиксацию необходимо начинать с реквизитов автомобиля). В случае обнаружения следов образования эмульсии, нерастворимого осадка, коррозии на внутренних поверхностях и деталях КП, в устранении претензии в счёт гарантийных обязательств завода изготовителя ПАО "АВТОВАЗ" отказать. По факту нарушения правил эксплуатации автомобиля, в разделе особых отметок "Сервисной книжки" внести соответствующую запись и оформить акт неудовлетворения обращения (АНО) в ИС "ЛАДА ГАРАНТИЯ".

Напомним, ранее сообщалось, что АвтоВАЗ отзовёт более девяти тысяч Lada 4x4, у которых обнаружено возможное несоответствие "разрушение боковых указателей поворота".

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#Lada