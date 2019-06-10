Депутаты предлагают заблаговременно ­узаконить беспилотные автомобили

Чтобы начать тестировать беспилотники на дорогах, уже сейчас для этого нужны законы. Фото: Сергей Куксин.

В Госдуму внесен законопроект, который должен допустить к эксплуатации беспилотные автомобили.

Один из его авторов - председатель Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев - надеется, что уже в весеннюю сессию проект будет рассмотрен в первом чтении. Называется документ: "Об опытной эксплуатации инновационных транспортных средств".

Беспилотный камазовский "Шатл" вообще не имеет в салоне органов управления. А значит, даже в качестве эксперимента не может быть допущен на дороги

Сергей Жигарев отметил, что сейчас беспилотный транспорт регулируется только подзаконными актами. А закона для регулирования этой сферы деятельности нет. Между тем несколько компаний в России проектируют такой транспорт, и рано или поздно, но он выйдет на дороги. Поэтому законодательство для него уже должно быть готово, чтобы в дальнейшем можно было развивать и внедрять эти технологии.

По словам депутата, мы уже отстаем в этом деле от других стран и пытаемся запрыгнуть в последний вагон. Интересный пример привел руководитель Исследовательского центра проблем регулирования робототехники и искусственного интеллекта Андрей Незнамов. По его словам, в Голландии в 2014 году был принят закон, допускающий беспилотный транспорт на дороги, но с водителем. В 2016 году в Сингапуре вышел закон, который допускает на дороги беспилотники без водителя. После этого те компании, которые занимались этими технологиями, перебазировались из Голландии в Сингапур.

Вот для того чтобы не потерять собственные, отечественные наработки, нам и необходим такой закон уже сейчас.

А пока есть только один документ, регулирующий эту деятельность, - постановление правительства о проведении эксперимента в Москве и Татарстане по допуску беспилотников на дороги общего пользования. Надо сказать, что и этот документ не совершенен. Ведь он ставит жесткие условия такому транспорту: в нем должно быть ручное управление. Напомним, что беспилотный камазовский "Шатл" вообще не имеет в салоне органов управления. А значит, даже в качестве эксперимента не может быть допущен на дороги общего пользования.

Законопроект предполагает, что беспилотник может управляться как водителем, который находится в салоне, так и оператором, который находится вне автомобиля. То есть и тот, и другой смогут в критической ситуации взять управление на себя.

Понятно, главное, что беспокоит при допуске такого транспорта на дороги, - безопасность и ответственность. Законопроект предполагает, что такой транспорт должен быть застрахован на сумму, не менее чем в два раза превышающую установленную по ОСАГО. А это пока получается 1 миллион рублей. При этом непонятно, почему за основу взяли ОСАГО, ведь есть еще обязательное страхование ответственности перевозчика, а там максимальная выплата - 2 миллиона рублей. Если учесть, что собственником беспилотника, то есть инновационного транспорта, может быть только юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, то требования обязательного страхования перевозчиков больше подходят под эту историю.

Кто будет нести ответственность, если авария произойдет из-за сбоя электроники? Отвечать будет тот, кто получил разрешение на испытание этого транспорта на дорогах. Как отметил в беседе с корреспондентом "РГ" Андрей Незнамов, например, в датском законодательстве прямо говорится, что собственник такого транспорта должен указать лицо, которое будет отвечать в случае ДТП. В проекте отечественного закона такого не предусмотрено. Поэтому отвечать будет тот, кто получил разрешение.

Ну а чтобы получить это разрешение, необходимо еще создать орган, который будет его выдавать. По проекту определить такой орган должен будет кабмин после вступления закона в силу. Этот орган должен будет осуществлять регулирование и контроль в области беспилотного транспорта. Также правительство должно будет установить порядок опытной эксплуатации беспилотников на дорогах и порядок выдачи разрешений. А также установить минимальную страховую сумму возмещения вреда.



