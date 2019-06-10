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10.06.2019 16:03
Рубрика: Культура

В Антарктиде найдены останки крупнейшего морского монстра на Земле

Текст: Денис Передельский
Фото: Stocktrek Images, Inc. / ALAMY Фото: Stocktrek Images, Inc. / ALAMY
Фото: Stocktrek Images, Inc. / ALAMY

Международная команда исследователей после десятилетий борьбы с погодными условиями раскопала на небольшом антарктическом острове окаменелые останки самого тяжелого из известных науке эласмозавров - древних морских рептилий.

Об открытии рассказывает National Geographic. Ученым удалось найти останки представителя вида Elasmosaurus, входившего в семейство плезиозавров. Это были одни из крупнейших морских существ мелового периода. Они обитали в одно время с динозаврами.

Фото: Denis Gliksman / Institut national d’archeologie preventive
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Раскопки продолжались много лет, иногда ученые не возвращались к ним годами из-за суровых условий. Работы были завершены в 2017 году, после чего потребовалось время на идентификацию и описание животного.

В руки ученых попала большая часть скелета, правда, без черепа. По оценкам исследователей, пока еще неназванный эласмозавр весил от 11,8 до 14,8 тонны. Его длина от головы до хвоста составляла около 12 метров. На сегодняшний день это самое тяжелое существо из всех найденных.

Ранее ученые находили представителей elasmosaurus весом около пяти тонн и представителей рода аристонектесов массой до 11 тонн. Впрочем, пока ученые остерегаются утверждать, что найденное животное относится к роду Aristonectes. Не исключено, что найден представитель неизвестного рода.

Установлено, что обнаруженное существо обитало примерно за 30 тысяч лет до массового вымирания динозавров. Это подтверждает гипотезу, что эласмозавры жили в поздний меловой период.

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