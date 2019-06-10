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Рубрика: Спорт

Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Канады

Текст: Артур Нанян
Фото: REUTERS/BENOIT TESSIER Фото: REUTERS/BENOIT TESSIER
Фото: REUTERS/BENOIT TESSIER

Британец Льюис Хэмилтон ("Мерседес") победил в гонке седьмого этапа "Формулы-1" - Гран-при Канады. Благодаря этому успеху Хэмилтон укрепил лидерство в общем зачете. В его активе 162 очка. Очередной триумф британца был омрачен небольшим скандалом.

Фото: AP Photo/Nelson Antoine, file
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Дело в том, что первым в гонке стал Себастьян Феттель. Но к его времени финиша было прибавлено пять штрафных секунд за небезопасное возвращение на трассу на 48-м кругу. В результате немец едва не столкнул в стену болид Хэмилтона. В итоге, Феттель опустился на вторую строчку, пропустив впереди себя Льюиса.

В знак протеста Феттель отказался общаться с журналистами по окончании соревнований, покинув пресс-зону. Проходя мимо автомобилей призеров гонки, Себастьян поменял местами таблички, стоящие рядом с болидами, которые указывали, какие места заняли пилоты.

Напротив машины Хэмилтона он поставил табличку с цифрой 2, а к своей он переставил табличку с цифрой 1.

Добавим, что третье место по итогам гонки занял партнер Феттеля по команде Шарль Леклер из Монако. Что касается россиянина Даннила Квята ("Торо Россо"), то он финишировал десятым.

Спорт Формула-1
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