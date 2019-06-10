Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Канады

Британец Льюис Хэмилтон ("Мерседес") победил в гонке седьмого этапа "Формулы-1" - Гран-при Канады. Благодаря этому успеху Хэмилтон укрепил лидерство в общем зачете. В его активе 162 очка. Очередной триумф британца был омрачен небольшим скандалом.

Дело в том, что первым в гонке стал Себастьян Феттель. Но к его времени финиша было прибавлено пять штрафных секунд за небезопасное возвращение на трассу на 48-м кругу. В результате немец едва не столкнул в стену болид Хэмилтона. В итоге, Феттель опустился на вторую строчку, пропустив впереди себя Льюиса.

В знак протеста Феттель отказался общаться с журналистами по окончании соревнований, покинув пресс-зону. Проходя мимо автомобилей призеров гонки, Себастьян поменял местами таблички, стоящие рядом с болидами, которые указывали, какие места заняли пилоты.

Напротив машины Хэмилтона он поставил табличку с цифрой 2, а к своей он переставил табличку с цифрой 1.

Добавим, что третье место по итогам гонки занял партнер Феттеля по команде Шарль Леклер из Монако. Что касается россиянина Даннила Квята ("Торо Россо"), то он финишировал десятым.