Минэнерго и Минфин не исключили обвала цены на нефть вдвое

Новости

Воспитательницу воронежского детсада оштрафовали за жестокость 15:18
Газонокосилка Honda обставила гиперкар Bugatti Chiron 15:17
Неизвестный устроил погром в редакции "Сноба" 15:09
В Гатчине школьницу будут судить за избиение сверстницы 15:07
Спасатели Северного флота достали людей со дна моря 15:06
Взрыв прогремел в Италии: есть раненые 14:55
Свердловским бизнесменам выделят три млрд рублей на развитие 14:51
На станциях метро и МЦК из-за жары раздают воду 14:51
Фритюрница с кипящим маслом опрокинулась на детей под Челябинском 14:50
Почему летом ездить на машине опасно для здоровья 14:50
Собянин посетил технопарк "Водный стадион" 14:50
Опубликована концепция нового КоАП 14:40
На Кубани врачи спасли 8-летнего мальчика от деформации кости 14:38
Передано в суд дело пожарного, руководившего тушением "Зимней вишни" 14:37
Бари Алибасов все еще не вышел из медикаментозного сна 14:36
Полиция задержала уральца, расчленившего друга после ссоры в Петербурге 14:29
Путин посетит Саудовскую Аравию в октябре 14:26
Володин выразил надежду на урегулирование ситуации в Молдове 14:25
Nickelodeon снимет мультсериал о детстве Губки Боба 14:20
Крымчанин попытался вывезти на Украину купюры столетней давности 14:20
На Урале бойцовая собака набросилась на трехлетнюю девочку 14:19
Александр Головин: Хотелось бы ответить Фабрегасу завтра 14:18
В столичном регионе сохраняется "желтый" уровень погодной опасности 14:14
Автомобили Lada подвели коробки передач Renault 14:14
Лукашенко поздравил Токаева с убедительной победой на выборах президента 14:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие изменения появились в законе о техосмотре
Какие изменения появились в законе о техосмотре
Сколько пить и что есть, чтобы защититься от жары
Сколько пить и что есть, чтобы защититься от жары
В России ввели штраф за повторное воровство электричества
В России ввели штраф за повторное воровство электричества
10.06.2019 14:16
Рубрика: Экономика

Минэнерго и Минфин не исключили обвала цены на нефть вдвое

Текст: Александра Воздвиженская
Министр энергетики Александр Новак согласен с первым вице-премьером, министром финансов Антоном Силуановым в оценке рисков падения нефтяных котировок с текущих 63 долларов до 30.
Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

"Такой сценарий не исключен", - заявил Новак журналистам 10 июня после заседания российско-саудовской межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Новак: Покупателям загрязненной нефти предложат компенсацию

"Многое зависит от ситуации на рынке во втором полугодии, от баланса спроса и предложения, от того, как будут развиваться события с неопределенностями, торговыми войнами, санкционным давлением", - пояснил министр энергетики. Кроме того, он считает, что сейчас на мировом рынке высок риск перепроизводства нефти - этот фактор Москва и Эр-Рияд будут анализировать перед встречей ОПЕК+ в июле.

Ранее в тот же день Антон Силуанов во время выступления в Госдуме высказал опасения, что если страны ОПЕК+ не договорятся о продлении сделки по регулированию добычи нефти, то мировые цены "могут упасть ниже 40 долларов и к 30 долларам за баррель".

Следующая встреча министров ОПЕК+ была запланирована на 25-26 июня в Вене, однако позднее участники сделки сообщили, что, вероятно, она будет перенесена на 3-4 июля. До этого Александр Новак и его саудовский коллега Халид аль-Фалих могут встретиться на саммите G20 в Японии 28-29 июня, рассказал ТАСС Халид аль-Фалих. Он выразил надежду, что решение по сделке ОПЕК+ может быть найдено на полях саммита, до встречи в Вене.

Фото: Pixabay
Новак: Рост спроса на нефть из-за торговых войн может упасть

Эксперты оценивают вероятность продления сделки ОПЕК+ как высокую, однако неясно, как именно будут распределены квоты на добычу среди 24 стран-участниц соглашения. В первой половине этого года суммарно государства держат добычу на 1,2 миллиона баррелей в сутки ниже уровня октября прошлого года, при этом США, не участвующие в сделке, продолжают наращивать добычу, а Саудовская Аравия, участвующая в сделке, более агрессивно ее снижать.

 О том, какое решение может быть принято министрами ОПЕК+ в Вене, читайте в материале "РГ".

Экономика Отрасли Нефть и газ Правительство Минэнерго Цена на нефть
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Совфеде оценили призыв Киева не допустить федерализации Молдавии
Названа дата запуска железнодорожного движения по Крымскому мосту
В Кремле назвали резонансным дело Голунова
Финские пограничники приняли яхту из России за "трехголового монстра"
Зеленский прокомментировал обвинения в плагиате