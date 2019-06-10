Названы самые популярные модели Opel на вторичном рынке

Самой популярной моделью Opel на российском рынке подержанных автомобилей стала Astra. За четыре месяца 2019 года в стране было реализовано 18 393 этих машин. Как уточнили в аналитическом агентстве "Автостат", каждый второй покупатель, который приобрел Opel с пробегом, выбрал именно Astra.

На втором месте среди бестселлеров Opel - Corsa (4 789 автомобилей), на третьем - Vectra (3 198 штук). В пятерку лидеров также входят Opel Zafira (2 391 единиц) и Opel Mokka (1 408 машин).

В топ-10 самых популярных автомобилей Opel с пробегом вошли Antara, Insignia, Meriva, Omega и Frontera.

По данным аналитиков, с января по апрель в России продали 35 448 автомобилей Opel с пробегом. Чаще всего объектами сделки становились модели 2007 - 2008 годов выпуска: в целом на них пришлось примерно 28% от всех перерегистраций.

Недавно одна из моделей Opel попала в список самых продаваемых автомобилей в истории. Кроме того, компания рассекретила новое поколение Corsa.