Новый Renault может разочаровать. Первые фото без камуфляжа

Индийский филиал издания Autocar опубликовал фото обновлённого Renault Duster. И новинка может стать катастрофическим разочарованием для тех, кто ждёт новой внешности.

Дело в том, что автомобиль, изображённый на фото, отличается от второй генерации Duster, продающегося, например, в Арабских Эмиратах и имеющего совершенно другую внешность, выполненную в стилистике старших по статусу и классу моделей Renault. В Индии же сфотографировали рестайлинговую машину, в которой, как ни крути, а узнаётся нынешний Duster. Рассмотрим, что предложит нам индийская спецификация обновлённого кроссовера и попытаемся разобраться, в каком виде модель доберётся до России.

Renault India провела не только косметический фейслифт, но и изменила линию капота, сделав её выше. По сообщению издания, опубликовавшего снимки, это позволило повысить уровень безопасности для пешеходов и положительно повлияло на возможности компоновки узлов и агрегатов под капотом. Renault Duster отличают новый бампер, решётка радиатора новой формы, щедро отделанная хромом. Оптика стилистически почти не изменилась, но зато можно заметить, что теперь модель будет доступна с линзованными фарами.

Фото: www.autocarindia.com

Задняя часть новинки почти неотличима от актуальной версии, только лишь чёрная накладка на крышке багажника в районе фонарей хоть как-то освежает впечатление.

Крупных изменений в салоне ждать не стоит. Ставку сделают на улучшение качества материалов отделки и расширение функционала. Так, например, у кроссовера появится мультимедиа с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay.

Вместе с обновлением Duster лишится 85-сильного дизеля, а 1.5-литровый вариант мощностью 110 л.с. модернизируют, чтобы он соответствовал новым стандартам эконорм, которые вступят в силу с 1 апреля 2020 года. Также модернизации подвергнется бензиновая версия. Коробки передач: 5- и 6-скоростные МКП, вариатор и "робот".

Renault Duster второй генерации для Южной Африки. Фото: Пресс-служба Renault.

Таким образом индийский Renault Duster пройдёт через вторую крупную процедуру обновления после выхода на рынок в 2012 году. В прошлый раз кроссовер освежили в 2016-ом. Как сообщил источник Autocar, благодаря новым функциям, возможностям мультимедиа и материалам отделки сложится впечатление, что это абсолютно другой автомобиль. Вторую генерацию Duster, которая продаётся на некоторых рынках с 2017 года, в Индию не привезут.

Однако, второе поколение Duster тестируется в Бразилии, поэтому говорить о том, что российскую модель ждёт судьба кроссовера в индийской спецификации, опрометчиво. До РФ вполне может добраться бразильский вариант кроссовера. Если это случится, то только во второй половине 2020 года. Следующее поколение Renault Duster ориентировочно появится в 2023-ом.

В России цена на Renault Duster начинается от 714 000 рублей. Модель можно купить как с бензиновыми двигателями, так и со 109-сильным дизелем.