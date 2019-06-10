Появилось фото Дмитрия Медведева в шахте Большого адронного коллайдера

На сайте правительства России появилась фотография премьер-министра Дмитрия Медведева во время осмотра детектора эксперимента ATLAS Большого адронного коллайдера Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН). На нем глава российского правительства изображен в шахте крупнейшего ускорителя частиц в мире.

Ранее Дмитрий Медведев заехал в ЦЕРН в рамках своего двухдневного посещения Женевы по случаю столетия Международной организации труда. Уровню отечественной физики соответствует только полноценное членство России в работе организации, заявил он тогда. Сейчас в ней из восьми тысяч ученых представляют Россию около одной.