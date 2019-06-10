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10.06.2019 23:26
Рубрика: В мире

Причиной крушения вертолета в Нью-Йорке могла стать плохая видимость

Текст: Максим Макарычев
Вертолет совершил жесткую посадку на крышу одного из зданий в самом центре Нью-Йорка и загорелся.

Инцидент произошел в самом центре деловой столицы США - на Седьмой авеню на Манхэттене, на крыше 54-этажного здания, расположенного между Западной 51-й и Западной 52-й улицами, в северной части одной из самых популярных улиц в мире Таймс-сквер. Пожар на крыше был потушен примерно через 20 минут после аварии.

По данным телекомпании CNN, в результате катастрофы погиб один человек, о количестве раненых не сообщается. Погибший - пилот вертолета. Пока неизвестно, зачем он летел над Манхэттеном. Кадры в социальных сетях показывают, что вертолет беспорядочно летал в небе до крушения, а пилот, вероятно, потерял управление воздушным судном.

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В здании, известном как AXA Equitable Center, находится штаб-квартира AXA Financial, дочерней французской страховой и банковской компании, расположенной в США. Другими арендаторами являются банки BNP Paribas, Citibank и международная юридическая фирма Willkie Farr & Gallagher, сообщает в свою очередь телекомпания CNBS.

Сотрудники этих организаций были быстро эвакуированы после аварии, которая произошла в дождливый, туманный день. Плохая видимость, затруднившая посадку для пилота, рассматривается в качестве основной причины катастрофы. По данным New York Post, на крыше этого небоскреба на Седьмой авеню нет вертолетной площадки.

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо пообщался с журналистами на месте происшествия. По его словам, вертолет совершил вынужденную или аварийную посадку на крыше здания по неизвестной причине. "Люди в здании почувствовали, что здание дрожит. Это была тяжелая посадка. Мы не знаем, сколько человек было в вертолете. В самом здании никто не пострадал", - сказал Куомо. По его словам, у некоторых очевидцев началась паника, вызванная воспоминанием о терактах в США 11 сентября 2001 года, когда самолеты, управляемые террористами, врезались в 110-этажные башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке.

Здание, которое считается культовым в этом районе, было спроектировано Эдвардом Лараби и построено 33 года назад для компании Equitable Life Insurance Co. На входном мансардном этаже находится большая фреска художника Роя Лихтенштейна под названием "Фреска с синим мазком", которую он завершил в 1986 году. Калифорнийский пенсионный фонд государственных служащих Calpers приобрел здание в 2016 году за 1,9 миллиарда долларов.

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"Президент (Трамп) был проинформирован о крушении вертолета в Манхэттене и продолжает следить за ситуацией", - сказал представитель Белого дома Хоган Гидли.

Между тем

Знаменитый американский бейсболист Кори Лидл и его инструктор по полету погибли в октябре 2006 года, когда маленький самолет Лиддла врезался в 42-этажное здание в Верхнем Ист-Сайде Манхэттена. В той катастрофе в общей сложности погибли 18 человек.

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