С каждым годом доклад становится более объемным и глубоким, заметила Москалькова. "У вас даже закладки сделаны", - заметил президент. "Да, заложен рейтинг обращений: каких обращений поступило к нам больше всего, и какие результаты нашей работы - во второй закладке, в третьей - те рекомендации, которые мы даем органам власти, субъектам Российской Федерации по результатам рассмотрения", - пояснила Уполномоченный по правам человека.

"В этом году поступило 38 650 обращений. Это несколько меньше, чем в прошлом году, почти на четыре тысячи, и такая тенденция связана в первую очередь с тем, что мы стали использовать новый инструментарий", - сказала омбудсмен.

"Те проблемы, с которыми обращались в прошлом году, разрешены с вашей помощью, - они касались "валютных ипотечников". Почти семь тысяч семей не были лишены единственного жилья", - сообщила Москалькова. "Почти год после создания по вашему распоряжению специальной программы работала комиссия, и каждого мы индивидуально смотрели, с тем чтобы решить, какую помощь можно оказать", - заметила омбудсмен. "И это очень важно, но на будущее нужно, наверное, извлечь какой-то вывод, что риски, когда человек закладывает единственное жилье в банк, наверное, должны быть не только для этого человека, но и для банка, который должен понимать, что семью придется выселять на улицу", - считает она.

"Да, - кивнул президент и заметил: - Я смотрю, много обращений по вопросам гражданства". "Особенно много из Украины приходило; практически из всех государств. Те меры, которые приняты по упрощению гражданства, конечно, тоже сняли напряженность, и меньше стало поступать обращений по этой линии", - констатировала омбудсмен.

"По Байконуру вопрос решен, после того как вы вмешались и поддержали, и 185 семей получили субсидии для приобретения жилья", - доложила Москалькова. "Большая проблема решена с Крымом, когда бывшие украинские военнослужащие оказались в ситуации, когда они лишались прописки, регистрации, и по вашему указу эта ситуация разрешена", - заметила она.

"Конечно, это повлияло на то, чтобы снизить объемы обращений. Те новые инструменты, которые мы используем - и видео-конференц-связь, и выездные приемы граждан, и новые методы взаимодействия с органами власти, а самое главное, с уполномоченными, - дали свои результаты", - пояснила докладчик.

"По вопросу уголовно-процессуального законодательства все-таки больше всего вопросов", - указал Владимир Путин. "К сожалению, да, - подтвердила омбудсмен. - Причем в этом году на фоне общего снижения обращений граждан, конечно, расстраивает то, что большое количество жалоб связано с тем, что люди не могут добиться возбуждения уголовного дела". "Есть случаи, когда на протяжении многих лет (два года, пять лет) проверяются обстоятельства по заявлению, отказывается в возбуждении уголовного дела, прокурор отменяет эти постановления, тем не менее следователь не выполняет эти рекомендации, и когда возбуждается уголовное дело, доказательная база потеряна", - продолжила она.

"Это не только наша проблема, - сказала Москалькова. - В других государствах тоже сталкивались с такими ситуациями и изменили Уголовно-процессуальный кодекс - в Казахстане, Молдове, в других государствах, - когда отказались вообще от постановления о возбуждении уголовного дела. Как только зарегистрировано преступление, с этого момента начинается сбор доказательств, то есть полностью уголовно-процессуальная деятельность. Кстати, и у нас в России такая система была введена в 1864 году и просуществовала до 1937 года".

"Мы сегодня начинаем большой мониторинг и будем обращаться к вам с просьбой поддержать, попробовать пересмотреть стадию возбуждения уголовного дела, а может быть, не только стадию возбуждения уголовного дела, но и связанную с ней проверку этих обстоятельств, с тем чтобы защитить интересы потерпевшего, - сказала Москалькова. - Если уголовное дело не возбуждается, потерпевший не может рассчитывать на сатисфакцию, возмещение вреда, поиск преступников. И это, конечно, нарушает конституционное право на доступ к правосудию".

"На втором месте как раз жилищное законодательство, вопросы в этой сфере. Их в этом году тоже стало чуть меньше, даже не чуть, а прилично меньше, чем в позапрошлом", - заметил Путин. "Прилично меньше, потому что приняты большие меры по переселению из ветхого и аварийного жилья. В этом году мы впервые ввели раздел по защите прав арктических территорий. Для них эта тема, к сожалению, остается более актуальной", - подчеркнула Москалькова. А во многих регионах федеральная программа дала результаты, и все ждут реализации нацпроектов, заключила она.

"Вы поднимали вопрос об обманутых дольщиках. Ко мне тоже приходит очень большое количество обращений от этих людей. И правильно, что те меры, которые вы сейчас наметили, могут решить эту проблему", - сказала омбудсмен.

Полный текст доклада читайте в ближайшем номере "РГ".