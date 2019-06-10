Появилось видео столкновения фуры с колонной МЧС под Тулой

Запись дорожной аварии в Тульской области, где грузовик въехал в колонну МЧС России, опубликовали в соцсетях.

На записи с авторегистратора видно, как едущий впереди фургон внезапно начинает вилять и врезается в стоящие на обочине спецмашины.

Напомним, ДТП произошло утром 10 июня на 201-м километре автомагистрали М-4 "Дон" в Веневском районе. Как сообщили в пресс-службе МЧС по Тульской области, четыре автомобиля из колонны, направлявшейся в Керчь для плановых работ по разминированию, сделали техническую остановку. Спустя некоторое время две из них протаранил фургон Volvo.

В результате столкновения пострадало пять сотрудников ведомства. Двое из них находятся в реанимации Новомосковска в тяжелом состоянии.

Поврежденные машины заменили на резервные, колонна продолжила путь в Крым.