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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК опубликовал видео допроса подозреваемого в убийстве борца

Текст: Александр Степанов
Следственный комитет России опубликовал фрагмент допроса одного из подозреваемых в деле об убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева.

На видео видно, как молодой человек, одетый в майку и шорты, с заметным акцентом рассказывает о произошедшем убийстве. По его словам, компания гуляла в парке. Затем они решили посидеть и попить пива. После началась драка с Сергеем Чуевым. Подозреваемый рассказал, что видел, как девушка упала. "Я не знаю, там девушку ударили или толкали просто", - добавил он.
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Как ранее сообщала "Российская газета", в ночь на 8 июня в парке на Южнобутовской улице нетрезвая компания приставала к прохожим. Молодым людям сделал замечание 34-летний Сергей Чуев, который являлся мастером спорта по греко-римской борьбе. В ответ на замечание, несколько человек налетели на спортсмена и начали его избивать. Один из нападавших упал вместе с Сергеем с моста в реку и там нанес удар ставший смертельным. Его подельники в это время избили девушку спортсмена и еще нескольких человек, а затем скрылись.

Сотрудники СК и угрозыска по "горячим следам" вычислили подозреваемых в убийстве. Они были задержаны при силовой поддержке Росгвардии.

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