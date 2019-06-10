Русское хоровое пение услышали на фестивале в Дрездене

Российский вокальный ансамбль INTRADA под руководством Екатерины Антоненко выступил в рамках "Русских сезонов" на знаменитом музыкальном фестивале в Дрездене.

За три недели концерты здесь дали более 1500 исполнителей, среди которых Эрик Клептон и Ян Фоглер, Чили Гонзалес и Йо Йо Ма, а также Саксонская и Берлинская капеллы, Венский филармонический оркестр, оркестры Радио Франции и Мариинского театра.

Каждый год устроители фестиваля придумывают ему новый девиз, в 2019-м это VISIONEN, или Видения. В исполнении ансамбля INTRADA сочинения Бортнянского, Чайковского, Рахманинова, Стравинского, Свиридова, Шнитке, Джона Тавенера, Арво Пярта стали как раз чередой "видений" и "образов" - ярких и изысканных. Своими впечатлениями поделилась Екатерина Антоненко.

Совсем недавно вы давали концерт, посвященный Году музыки Британии в России, теперь выступаете на Дрезденском музыкальном фестивале в рамках "Русских сезонов" в Германии. Как готовитесь к столь сложным концертам?

Екатерина Антоненко: В России наш коллектив занимает особую нишу - мы специализируемся на исполнении старинной западноевропейской музыки. Основу репертуара нашего концерта в честь Года Британии составляла английская музыка Ренессанса и сочинения современных английских авторов. Представляя Россию на Дрезденском музыкальном фестивале, мы выступаем в совершенно другой ипостаси: немецкой публике, конечно же, интереснее услышать хор из России с русским репертуаром.

Многие сочинения, которые сегодня прозвучали в Анненкирхе, у нас исполняются довольно часто. Хотя, в программе концерта я совместила разные произведения, например, Джон Тавенер и Рахманинов, - в России такое услышишь нечасто, а, на мой взгляд, это слушается органично.

Для нас русский хоровой репертуар - естественен. Другое дело, что мы исполняем его не совсем так, как у нас принято. По сути, это определенная эстетика, которая намного ближе восприятию европейцев, - некий сплав русского и европейского хорового исполнительства. Я сознательно двигаюсь в эту сторону, - мне кажется, что русская музыка от этого только выигрывает!

Ваша сильная сторона все-таки в исполнении именно русской музыки. Реакция публики на ваш концерт была просто невероятной.

Екатерина Антоненко: Многие европейские хоры исполняют русскую музыку блестяще. Но есть какие-то вещи, которые мы можем сделать лучше. Так же, как и в исполнении западноевропейской музыки, наш коллектив может максимально приблизится к оригиналу партитуры, но есть определенные тонкости, например, в плане языка. Да, мы можем спеть очень хорошо, но это, по понятным причинам, не будет каким-то событием. А вот именно русскую музыку (и немцы это слышат!), мы можем исполнить лучше топовых немецких хоров, поэтому вы оказались свидетелем такой реакции.

В рамках "Русских сезонов" ваше турне по Германии продолжится выступлениями на знаменитом конкурсе хоров. В чем сложность хорового баттла?

Екатерина Антоненко: Мы никогда не принимали участия в конкурсах. Это немного другая сфера, в которой сейчас наблюдается некий расцвет. Конкурс, на который мы отправляемся - легендарный, высочайшего уровня. 15 участников - наши конкуренты - были отобраны по записям. В рамках состязания предполагается несколько наших выступлений, в том числе, и на открытии. В программе должно быть обязательно сочинение старинного немецкого композитора Иоганна Германа Шайна, современника Генриха Шютца.

Выступление в барочном храме отличается по настроению от выступления в русском православном?

Екатерина Антоненко: В православных храмах концерты проводятся довольно редко. Во время исполнения, прежде всего, обращаешь внимание на взаимодействие с самой музыкой, на акустику... И в Анненкирхе она - просто фантастическая. В этом соборе мы поем уже второй раз, и лучшего звучания я не встречала ни в одном европейском храме. Невероятная четкость и ясность, но при этом каждый звук, каждый аккорд становится богаче, приобретает отзвук, ты слушаешь его в движении.

Дрезденский фестиваль посещает очень подготовленная публика...

Екатерина Антоненко: Нам, по большому счету, повезло: мы выступаем на одном из крупнейших фестивалей в Европе. Здесь, действительно, несколько другая публика, да и сама организация на высочайшем уровне. Программу мы должны были выслать аж за год! А когда зрители так внимательно слушают, это, безусловно, отражается и на исполнении. Певцы становятся гораздо внимательнее и поют с большей отдачей.

Кстати

После выступления на Дрезденском музыкальном фестивале вокальный ансамбль INTRADA примет участие в крупнейшем в мире Фестивале-конкурсе камерных хоров в Марктобердорфе, который продлится до 12 июня. Выступление коллектива также состоится в рамках "Русских сезонов" в Германии