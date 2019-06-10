Синоптики рассказали, как долго продлится похолодание

Россияне уже, похоже, привыкли к жаре , которая установилась в большинстве регионов центральной России. Но на этой неделе их ждет небольшая передышка. Температура воздуха немного понизится, но ненадолго.

Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина, в начале недели ожидается понижение температуры до 21-26 градусов на северо-западе - в Ленинградской, Новгородской и Псковской областях. И в первой половине недели там будет от 19 до 24 градусов, то есть температура возвращается к привычным значениям. В центре, в том числе и в столице, сохранится жаркая погода: +25…+31 градус. В понедельник снова ожидается 30 градусная жара, возможен дождь. Немного похолодает после Дня России. В четверг,13 июня, максимум +24 градуса. Но затем жара вернется.

В Приволжском округе сохранится 30-градусная жара. Особенно на юге. В среднем Поволжье (Татарстане) от 26 до 31 градуса. На севере Поволжья (Кировская область) к середине недели 21-26 градусов.

За Уралом властвуют циклоны, которые несут с собой ветер и дожди. В Свердловской и Курганской областях, а также в Пермском крае - температура воздуха ниже нормы - максимум +20 градусов.

В Омском, Новосибирской, Томской и Кемеровской областях, на Алтае дожди, днем 21-26 градусов, местами прохладно - всего +15 градусов. В Красноярском крае потеплеет до 26 градусов к середине недели, но там дождливо. Лето пришло на север Сибири. На Таймыре аномально тепло для начала лета: +15 градусов. На Ямале днем - до +25 градусов.

На юге Дальнего Востока - в Забайкалье - воздух прогреется до 32 градусов, а на севере - на арктическом побережье Чукотки - около нуля. В Магаданской области: не выше +10. В Амурской области до 29 градусов, на пару градусов холоднее в Хабаровском крае.