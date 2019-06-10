Володин назвал убедительной победу Токаева на выборах президента в Казахстане

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил Касым-Жомарта Токаева с избранием президентом Казахстана.

- Ваша убедительная победа на выборах - свидетельство широкой поддержки народом Казахстана курса на сохранение политической стабильности и дальнейшее развитие страны, - приводит слова спикера пресс-служба Госдумы.

Володин напомнил, что Россия и Казахстан - стратегические партнеры.

- Рассчитываем, что наши отношения, в том числе, на межпарламентском уровне, будут активно развиваться при вашей поддержке, - обратился он к Токаеву.

Накануне в Казахстане прошли внеочередные президентские выборы, на пост главы государства претендовали семь кандидатов, в том числе действующий президент Касым-Жомарт Токаев. По предварительным данным ЦИК, он побеждает на выборах, набрав 70,76% голосов избирателей.