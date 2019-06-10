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10.06.2019 15:13
Рубрика: В мире

Токаев: Выборы в Казахстане были открытыми и справедливыми

Текст: Юрий Когалов
Избранный президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал прошедшие в воскресенье выборы честными, открытыми и справедливыми.
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

"Считаю, что прошедшие выборы были справедливыми, открытыми. В выборах участвовали семь кандидатов, им были созданы равные условия. С моей стороны как президента Республики Казахстан были предприняты все возможные меры, чтобы данные выборы прошли справедливо, открыто, честно", - отметил Токаев. "Сами выборы показали, что граждане Казахстана относятся к своим гражданским обязанностям неравнодушно. Была очень большая явка на выборах, никто никого не принуждал. Это произошло естественным образом, поэтому есть все основания выразить удовлетворение итогами выборов", - добавил президент.

Фото: Егор Алеев/ТАСС
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Он выразил благодарность всем, кто его подержал (а это более 6 миллионов человек), и пообещал оправдать их доверие в течение следующих пяти лет. "Что касается правительства, то согласно нашему законодательству, оно не уходит в отставку. Тем не менее точечные кадровые назначения будут произведены. В том числе, как я отмечал, в состав правительства будут привлекаться новые лица, представители молодежи", - отметил Токаев, добавив, что намерен использовать в работе полезные предложения своих конкурентов.

Напомним, в воскресенье в Казахстане прошли внеочередные президентские выборы после того, как первый президент страны Нурсултан Назарбаев ушел в отставку. На высшем посте его временно заменил Касым-Жомарт Токаев, до того занимавший должность спикера парламента. По итогам голосования он набрал более 70 процентов голосов, значительно опередив всех соперников. Явка на выборах составила 77,4 процента.

Председатель Исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев назвал прошедшие в Казахстане внеочередные выборы президента успешными и соответствующими демократическим нормам. "В целом мы оцениваем выборы положительно. Отдельные недостатки, которые были, носили больше технический характер и не могли повлиять на результаты", - отметил он.

В мире экс-СССР Казахстан
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