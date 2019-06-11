Huawei выпустила первую партию смартфонов с новой операционной системой

В мае руководство США занесло компанию Huawei в черный список, поставив, таким образом, в очень неудобное положение. Из-за этого китайский производитель не может использовать в своей новой продукции сервисы Google, включая магазин Play Store, что может снизить интерес покупателей.

Но, судя по всему, IT-корпорация не собирается сдаваться. Chinadaily пишет о том, что Huawei уже выпустила первую партию смартфонов на собственной операционной системе. Причем число девайсов насчитывает один миллион штук.

Стоит отметить, что речь идет о тестовых образцах, на которых будет "обкатываться" работа нового программного обеспечения.

Ранее уже сообщалось о том, что технологический гигант из Поднебесной зарегистрировал торговые марки Hongmeng OS и ARK OS. Согласно источнику, новая ОС будет полностью совместима со всеми приложениями, выходившими на Android.

Кроме того, ожидается, что новая оболочка сможет предоставить пользователям расширенные функции безопасности для защиты личных данных.

Эту информацию в Huawei пока никак не комментируют, поэтому стоит дождаться официальных заявлений. Скорее всего, ждать их осталось не так долго, учитывая, что выпуск самих устройств запланирован на осень текущего года.