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11.06.2019 11:02
Рубрика: Легковые авто

Kia показала первое фото приборки для кроссовера XCeed в люксе

Текст: Евгений Костин
Фото: Пресс-служба Kia. Фото: Пресс-служба Kia.
Фото: Пресс-служба Kia.

Kia опубликовала фото приборной панели нового компактного кроссовера XCeed, премьера которого состоится через две недели. Цифровая приборка Supervision нового поколения представляет собой экран диагональю 12.3 дюйма с разрешением 1920х720 пикселей, что, по заявлению компании, обеспечивает максимальную чёткость отображения информации о состоянии автомобиля.

"Наша цифровая приборная панель Supervision - лишь одна из новых прогрессивных опций, которые будут доступны для нового XCeed, - говорит Эмилио Эррера, исполнительный директор Kia Motors Europe. - Мы считаем, что этот элемент, обладая огромной функциональностью, является важной частью автомобиля, особенно для моделей высокого класса, где есть масса параметров, которые должны быть отображены в предельно понятной форме. Мы планируем адаптировать новую Supervision для наших других новинок".

Фото: www.autoblog.com
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В компании сразу же оговорились, что это за новинки - гибриды и электрокары. По словам представителей Kia, возможности приборки позволяют выводить на дисплей много параметров, не перегружая информацией водителя, а значит, меньше отвлекая его от дороги. 

Известно, что новинка будет доступна для нового Kia XCeed в качестве опции. В стандартной комплектации кроссовер имеет аналоговую приборку с монохромным дисплеем 3.8 дюйма между колодцами тахометра и спидометра, в более дорогих версиях цифровой экран цветной и имеет диагональ 4.2 дюйма.

Напомним, мировая премьера нового Kia XCeed состоится 26 июня 2019 года. Ранее компания опубликовала первое официальное фото кроссовера.

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