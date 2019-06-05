Первое официальное фото Kia XCeed развеяло все сомнения

Kia после череды спайшотов опубликовала первое официальное фото модели XCeed, которую в компании назвали стильной и выразительной альтернативой привычным кроссоверам.

"Как динамичный облик, так и ходовые качества Kia XСeed делают новый кроссовер более привлекательным и желанным, чем его многочисленные конкуренты, в том числе и превосходящие его в размерах, - рассказал о новинке операционный директор Kia Motors Europe Эмилио Эррера. - Благодаря тщательно продуманной компоновке он предлагает подобный эффектный дизайн и меньшие внешние габариты, не вынуждая идти на компромисс в плане вместительности и практичности".

Никаких технических характеристик и подробностей о моторной гамме компания не распространила, отметив лишь, что водительская подушка сиденья на новом XCeed установлена ниже, чем на хэтчбеке Ceed, что обеспечит более спортивную посадку, чем у конкурентов. Но главное, пожалуй, подтвердились предположения, что XCeed - не просто версия Ceed с увеличенным дорожным просветом, а отдельная модель, которая будет играть в сегменте кроссоверов. Тем более что версии с полным приводом у новинки будут.

Новый Kia XCeed представят миру 26 июня 2019 года. Ранее "Российская газета" публиковала фото Kia XCeed без камуфляжа и называла дату начала производства новинки.

Напомним, что Kia готовит премьеру еще одного кроссовера - Seltos, который получил название в честь сына Геркулеса и доберется до России в 2020 году.