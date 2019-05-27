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27.05.2019 14:40
Рубрика: Легковые авто

Все-таки кроссовер: первые фото Kia Xceed без камуфляжа

Текст: Евгений Костин

Kia Xceed с завидной регулярностью становится героем шпионской фотохроники, но если раньше модель попадалась с элементами камуфляжа, то на новых снимках "кореец" показался без них.

Голландское издание Auto Week, опубликовавшее снимки, сообщает, что впервые они появились в итальянских СМИ. Не исключено, что новинка Kia позировала для рекламных буклетов и промороликов.

Фото: Пресс-служба Kia
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Ранее "Российская газета" выдвигала предположение, что Xceed, несмотря на своё имя, будет позиционироваться в качестве полноценного кроссовера. На фото видно, что подоконная линия в районе C-стойки имеет другие очертания, нежели на хэтче Ceed. Также заметным отличием от представителей семейства Ceed являются задние фонари, а значит, и крышка багажника. Само собой, у машин разная бамперная группа, решётка радиатора, противотуманки, а вот головная оптика, похоже, идентична.

Также снимки позволяют оценить клиренс Kia Xceed - он заметно выше, чем у "собратьев". Подчеркнуть повышенный внедорожный потенциал помогает защитный обвес из неокрашенного пластика.

Ранее "РГ" публиковала календарь начала производства новинок Kia, согласно которому Xceed встанет на конвейер в октябре 2019 года. Поэтому можно предположить, что мировая премьера новинки состоится на сентябрьском мотор-шоу во Франкфурте. Напомним, что в календаре также говорилось о спецификации привода автомобилей, и у нового Kia Xceed будут версии с 4х4.

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#Kia