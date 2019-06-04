Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия 25 лет РГ Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

ГИБДД предложила запретить каршеринг для нарушителей ПДД 07:37
Стало известно, сколько машин проезжают по МКАД 03.06.2019
В России запущен первый сервис подписки на автомобили 03.06.2019
Toyota назвала российские цены на новую Supra 03.06.2019
04.06.2019 07:41
Рубрика: Легковые авто

Kia назвала новый кроссовер в честь сына Геркулеса

Текст: Евгений Костин
Фото: Пресс-служба Kia. Фото: Пресс-служба Kia.
Фото: Пресс-служба Kia.

Несколько дней назад в Сети были опубликованы фото нового кроссовера Kia, шильдик на задней которой раскрывал тайну имени автомобиля.

Оставался вопрос: актуально ли будет это название на мировых рынках или же оно локально для Соединённых Штатов. Компания официально сообщила, что имя Seltos является глобальным, то есть под таким именем кроссовер доберётся и до России.

Маркетологи опирались на древнегреческую мифологию: Кельт (Celtos), сын Геркулеса, отличался твёрдым и характером и был очень смелым. Первая буква была заменена, и S в данном случае символизирует скорость (Speed) и динамичность (Sportiness).

Фото: Юрий Зубко/ РГ
Chery Tiggo 7: китайский конкурент Hyundai Creta за 1,4 млн рублей

В Kia ещё раз подчеркнули, что новинка ориентирована в первую очередь на миллениалов - молодых людей, которые интересуются передовыми решениями в области техники и гаджетов. Уже известно, что Kia Seltos можно будет купить с мультимедийной системой с экраном диагональю 10.25 дюйма. Напомним, внешность новинки не является секретом: ранее "РГ" публиковала фото кроссовера без всякого камуфляжа и в серийном исполнении.

Точную дату премьеры в Kia по-прежнему не называют, ограничиваясь лаконичным "в течение ближайшего месяца". Предполагается, что событие состоится 20 июня. Продажи в Корее и на других рынках начнутся во втором полугодии. Ранее сообщалось, когда Kia Seltos приедет в Россию.

Toyota назвала российские цены на новую Supra
Lada Vesta SW Cross стал полицейским автомобилем в Словакии
#Kia