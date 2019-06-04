Kia назвала новый кроссовер в честь сына Геркулеса

Несколько дней назад в Сети были опубликованы фото нового кроссовера Kia, шильдик на задней которой раскрывал тайну имени автомобиля.

Оставался вопрос: актуально ли будет это название на мировых рынках или же оно локально для Соединённых Штатов. Компания официально сообщила, что имя Seltos является глобальным, то есть под таким именем кроссовер доберётся и до России.

Маркетологи опирались на древнегреческую мифологию: Кельт (Celtos), сын Геркулеса, отличался твёрдым и характером и был очень смелым. Первая буква была заменена, и S в данном случае символизирует скорость (Speed) и динамичность (Sportiness).

В Kia ещё раз подчеркнули, что новинка ориентирована в первую очередь на миллениалов - молодых людей, которые интересуются передовыми решениями в области техники и гаджетов. Уже известно, что Kia Seltos можно будет купить с мультимедийной системой с экраном диагональю 10.25 дюйма. Напомним, внешность новинки не является секретом: ранее "РГ" публиковала фото кроссовера без всякого камуфляжа и в серийном исполнении.

Точную дату премьеры в Kia по-прежнему не называют, ограничиваясь лаконичным "в течение ближайшего месяца". Предполагается, что событие состоится 20 июня. Продажи в Корее и на других рынках начнутся во втором полугодии. Ранее сообщалось, когда Kia Seltos приедет в Россию.