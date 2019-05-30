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30.05.2019 12:00
Рубрика: Легковые авто

Kia Seltos: первые фото серийного кроссовера для России

Текст: Евгений Костин
Фото: www.autoblog.com Фото: www.autoblog.com
Фото: www.autoblog.com

Не так давно Kia сделала официальное заявление: кроссоверу, прототипом которого является концепт Signature SP, показанный в апреле, быть, и он будет глобальным. В том числе он будет продаваться в России.

Фото: Пресс-служба Lexus.
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Однако у новинки оставались тайны: какой будет внешность серийного варианта, каким будет салон и опции и каким именем корейцы нарекут своё детище. Благодаря фото, опубликованным Autoblog.com, некоторые секреты были раскрыты.

Так, например, стало известно, что на рынке США новый кроссовер Kia будет продаваться под именем Seltos. Возможно, для нашего рынка маркетологи выберут другое имя. Среди вариантов были Tusker и Trailster.

Фото: www.autoblog.com

Что касается внешности, то тут интриги было меньше. Хотя бы потому, что на презентации концепта было понятно, что шоу-кару до серии оставалось немного. Товарный вариант получил упрощённую решётку радиатора, оптику, противотуманки, зеркала заднего вида, фонари.

Фото: www.automoto.com
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Опубликованные фото не позволяют рассмотреть салон новинки, но то, каким он будет, Kia показала на официальных скетчах. Мировая премьера Kia Seltos состоится летом, предположительно, 20 июня.

Официально было заявлено, что новый SUV будет продаваться в России. В середине 2019-го он должен выйти на домашний рынок, в числе первых также рынки Индии и США. До нас кроссовер доберётся в 2020 году. Предполагается, что Kia Seltos станет премиальной альтернативой Hyundai Creta.

Фото: www.autoblog.com
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#Kia