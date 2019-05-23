Новый кроссовер Kia для России: опубликовано первое фото салона

На днях в сети появились фото нового и пока все еще безымянного кроссовера Kia, на которых частично просматривался интерьер. Корейцы решили прекратить череду слухов и показали салон авто, которое будет продаваться в том числе в России. "Новая модель предложит простор и возможности, типичные для больших внедорожников, в компактном форм-факторе", - так характеризуют новинку в компании.

В Kia говорят, что "дизайн интерьера апеллирует к автомобилистам, которые молоды душой, интересуются техникой и технологиями". В отделке использованы высококачественные материалы, присутствуют металлические вставки.

Одна из самых заметных технологичных деталей - мультимедийно-информационный комплекс с сенсорным дисплеем диагональю 10,25 дюйма. Если рассматривать новинку Kia в качестве альтернативы Hyundai Creta, то можно предположить, что это будет ощутимо более дорогая альтернатива. Напомним, максимальная диагональ тачскрина в Creta составляет 7 дюймов.

Пресс-служба Kia

Также у кроссовера Kia будет фирменная система атмосферной подсветки салона Sound Mood Lighting.

"Мы хотели создать интерьер, непохожий ни на один из тех, что представлены сегодня в сегменте компактных кроссоверов. Так, чтобы дизайн воспринимался более насыщенным и премиальным" - прокомментировал руководитель направления дизайна Kia Motors Бёнг Чуль Чжу.

Премьера нового компактного SUV запланирована на лето 2019 года. Ожидается, что кроссовер презентуют в середине июня. На родине бренда продажи новинки начнутся во втором полугодии 2019-го, в нашей стране, как ранее сообщала "Российская газета", автомобиль появится в следующем году.