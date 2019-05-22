Появились первые фото салона нового кроссовера Kia для России

Концепт Kia SP Signature дебютировал месяц назад в традиционном для восточно-азиатского региона стиле - с наглухо затонированными стёклами по периметру. И вот "шпионам" удалось заглянуть в салон новинки - портал Throttle-blips.com опубликовал первые фото, позволяющие сложить первое впечатление об интерьере автомобиля.

Но для начала напомним, что новый кроссовер Kia, созданный по мотивам концептуального SP Signature, без сомнений появится в России.

Многие СМИ уже окрестили салон новинки "роскошным". Это при условии, что на фото практически ничего не разобрать, кроме того, что у автомобиля есть руль, возможно, с кожаной оплёткой, приборная панель и элементы декора из серебристого и чёрного глянцевого материала.

Стоит ожидать, что интерьер будет чуть премиальнее, чем у Hyundai Creta, но во многом унифицирован. Поэтому серийный Kia SP Signature, скорее всего, получит мультимедийный комплекс с 7-дюймовым сенсорным экраном. На спайшотах прекрасно виден проекционный дисплей, который для Creta не доступен ни в одной из комплектаций.

В моторную гамму новинки могут войти 1.5-литровые бензиновый и дизельный двигатели (МКП или "автомат"). Также возможно появление модификации со 140-сильным турбомотором и "роботом" с двумя сцеплениями.

Ранее Kia распространила официальные скетчи нового кроссовера, сообщив, что презентация модели состоится летом. Предполагается, что это случится 20 июня. Продажи в Корее начнутся во второй половине 2019-го, до России новинка доберётся в следующем году и станет альтернативой Hyundai Creta и Renault Kaptur.