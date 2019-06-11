Козак: Молдавская Демпартия передала Москве конверт с предложениями

По словам Козака, буквально на днях, третьего июня, лидер молдавских демократов Владимир Плахотнюк на встрече со своими однопартийцами "в конверте передал предложения об условиях", на которых Демпартия могла бы пойти на создание коалиции со своими идейными противниками - социалистами. "Ознакомившись с содержимым конверта, мы с удивлением увидели предложения откровенно антироссийской Демпартии о радикальном изменении внешнеполитического курса Молдовы с переориентацией на Россию и об урегулировании приднестровского конфликта на основе федерализации Молдовы", - рассказал вице-премьер РФ. Таким образом, вовсе не Москва выдвинула идею "федерализации Молдовы", как позже уверял публично сам Плахотнюк, но его же соратники. При этом Дмитрий Козак отметил, что Москва не обсуждала тему Приднестровья ни с одной из молдавских партий, тем более с Демократической. А Партии социалистов и главе республики Игорю Додону было рекомендовано "даже не рассматривать никакие тайные предложения" от Плахотнюка или еще кого бы то ни было.

Напомним, что в Молдавской республике продолжается политический кризис, спровоцированный фактическим двоевластием. С одной стороны - президент-социалист Додон и правящая коалиция во главе с прозападным премьером Майей Санду, а с другой - назначенный Конституционным судом "исполняющим обязанности главы государства" Павел Филип и Демократическая партия. Вместе с тем решение Конституционного суда, равно как и попытки Филипа заблокировать работу кабинета Санду, на Западе осторожно называют противоречащими конституции. И ЕС, и США признали результаты выборов 24 февраля, по итогам которых было сформировано молдавское правительство. Москва призывает к политическому диалогу "все ответственные силы страны". Напомним, что в молдавском парламенте сложилась коалиция между социалистами и правым блоком ACUN ("Сейчас").