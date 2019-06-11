Козак: Молдавская Демпартия передала Москве конверт с предложениями

Новости

В Приморье начались соревнования по троллингу вишневого лосося 09:34
Семьянин: премьера нового кроссовера Mercedes-Benz GLB 09:33
В Сочи после крупного ДТП проверят все экскурсионные автобусы 09:32
На Урале мотоциклисты напали на операторов придорожных камер 09:29
Два человека погибли при взрыве танкера в Махачкале 09:20
В Петербурге скончался депутат Заксобрания Павел Зеленков 09:13
В столице провели уникальную операцию по удалению опухоли позвоночника 09:10
Су-27 перехватил над Балтикой самолеты-разведчики США и Швеции 09:09
В Нижнем Тагиле скончался пострадавший при взрыве газа в доме 09:00
На танкере в порту Махачкалы произошел взрыв 08:57
У западной границы России добавят танков 08:49
Во вторник воздух в Москве прогреется до +30 08:45
На Сахалине ипотека для семей с детьми станет более доступной 08:42
В Бурятии женщина пойдет под суд за хищение у знакомых 46 млн рублей 08:34
Полицейские нашли в Балашихе подпольное производство моторного масла 08:31
Выявлены три неожиданные причины развития диабета 07:51
Россия - Кипр - онлайн-трансляция отборочного матча Евро-2020 07:45
В аэропорту Санкт-Петербурга появилась частичка Командорских островов 07:05
Польша назвала вероятное местонахождение Янтарной комнаты 07:03
В Якутии мужчина расстрелял четырех односельчан 06:56
Глава NASA не приедет в июле на Байконур на запуск "Союза" 06:42
Ученые рассказали, как из "совы" быстро превратиться в "жаворонка" 06:35
Жителя Хабаровского края осудили за угон поезда 06:23
Американские истребители F-35 впервые прилетят в Финляндию 06:09
Мотоблогер Артем Болдырев погиб в результате ДТП в Подмосковье 06:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие изменения появились в законе о техосмотре
Какие изменения появились в законе о техосмотре
Сколько пить и что есть, чтобы защититься от жары
Сколько пить и что есть, чтобы защититься от жары
В России ввели штраф за повторное воровство электричества
В России ввели штраф за повторное воровство электричества
11.06.2019 08:45
Рубрика: Власть

Козак: Молдавская Демпартия передала Москве конверт с предложениями

Текст: Марина Алешина

Представители прозападной Демократической партии Молдавии выступили с фактическим предложением о тайном соглашении с Москвой. Это следует из интервью вице-премьера РФ Дмитрия Козака, являющегося также спецпредставителем российского президента по экономическому сотрудничеству с Кишиневом, газете "Коммерсант".

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак. Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак. Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак. Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

По словам Козака, буквально на днях, третьего июня, лидер молдавских демократов Владимир Плахотнюк на встрече со своими однопартийцами "в конверте передал предложения об условиях", на которых Демпартия могла бы пойти на создание коалиции со своими идейными противниками - социалистами. "Ознакомившись с содержимым конверта, мы с удивлением увидели предложения откровенно антироссийской Демпартии о радикальном изменении внешнеполитического курса Молдовы с переориентацией на Россию и об урегулировании приднестровского конфликта на основе федерализации Молдовы", - рассказал вице-премьер РФ. Таким образом, вовсе не Москва выдвинула идею "федерализации Молдовы", как позже уверял публично сам Плахотнюк, но его же соратники. При этом Дмитрий Козак отметил, что Москва не обсуждала тему Приднестровья ни с одной из молдавских партий, тем более с Демократической. А Партии социалистов и главе республики Игорю Додону было рекомендовано "даже не рассматривать никакие тайные предложения" от Плахотнюка или еще кого бы то ни было.

В Кремле готовы работать с новым правительством Молдавии

Напомним, что в Молдавской республике продолжается политический кризис, спровоцированный фактическим двоевластием. С одной стороны - президент-социалист Додон и правящая коалиция во главе с прозападным премьером Майей Санду, а с другой - назначенный Конституционным судом "исполняющим обязанности главы государства" Павел Филип и Демократическая партия. Вместе с тем решение Конституционного суда, равно как и попытки Филипа заблокировать работу кабинета Санду, на Западе осторожно называют противоречащими конституции. И ЕС, и США признали результаты выборов 24 февраля, по итогам которых было сформировано молдавское правительство. Москва призывает к политическому диалогу "все ответственные силы страны". Напомним, что в молдавском парламенте сложилась коалиция между социалистами и правым блоком ACUN ("Сейчас").

Власть Работа власти Внешняя политика В мире экс-СССР Молдавия Правительство Вице-премьеры Выборы в Молдавии
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Huawei нашла в России операционку для замены Android в своих смартфонах
Обучающиеся в США на F-35 пилоты из Турции прекратили полеты
Сирийские военные отразили две атаки боевиков в районе Пальмиры
Суд арестовал всех подозреваемых в убийстве спортсмена в Москве
Сын Алибасова назвал дезинформацией слухи об ухудшении состояния отца