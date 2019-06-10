Генсек СЕ и Госдеп США отреагировали на события в Молдавии

Новости

"Темный Феникс" возглавил российский прокат 10:46
МЧС назвало причину пожара в морском университете Новороссийска 10:37
СК и ФСБ задержали похитителей алмазного сырья "Алросы" на миллионы рублей 10:34
В Историческом музее покажут тайны Тульского кремля 10:32
Красноярский депутат арестован по подозрению в крупном мошенничестве 10:29
Актер Стивен Сигал побывал в петербургском Дацане 10:27
АвтоВАЗ ждут миллиардные вливания 10:25
Названы самые необычные вакансии на Среднем Урале 10:07
В Прибайкалье изъяли наркотики на один миллион рублей 10:06
Пострадавших при ЧП с Ан-2 в Бурятии эвакуировали в Иркутск 10:01
Стало известно, сколько стоит самая дорогая в России квартира 10:00
Вице-мэр Барнаула попался на миллионной взятке 10:00
ЧП в небе над Севастополем показали на видео 09:57
Во время погружения на Байкале погиб дайвер 09:47
В Волжском создали полярный вездеход с искусственным интеллектом 09:46
Названа дата испытаний объектов второй очереди на Восточном 09:45
В НАТО назвали цель учений в Балтийском море 09:43
В Кузбассе 95 горняков эвакуировали из-за ЧП на шахте 09:37
Названа причина гибели истребителя F-35 у Японии 09:36
В Бурятии начали проверку после аварийной посадки Ан-2 09:32
В Новосибирской области зафиксировали вспышку менингококковой инфекции 09:31
Во Владивосток зашел японский эскадренный миноносец 09:30
Самолет Москва - Томск вынужденно сел в Екатеринбурге 09:27
Видео: лосиха научила сына правильно переходить дорогу 09:12
В Перми осудят банду налетчиков, среди которых был школьный учитель 09:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие изменения появились в законе о техосмотре
Какие изменения появились в законе о техосмотре
Сколько пить и что есть, чтобы защититься от жары
Сколько пить и что есть, чтобы защититься от жары
В России ввели штраф за повторное воровство электричества
В России ввели штраф за повторное воровство электричества
10.06.2019 10:33
Рубрика: В мире

Генсек СЕ и Госдеп США отреагировали на события в Молдавии

Текст: Максим Макарычев
На фоне политических волнений в эти выходные законно избранное в субботу правительство Молдавии во главе с Майей Санду получило два важных послания: от государственного департамента США и от Генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда.
Майя Санду. Фото: Мирослав Ротарь/РИА Новости Майя Санду. Фото: Мирослав Ротарь/РИА Новости
Майя Санду. Фото: Мирослав Ротарь/РИА Новости

Генсек Совета Европы был неожиданно резок в своих высказываниях. Он заявил о том, что последние решения Конституционного суда страны, отстранившего президента Игоря Додона от власти и давшего теперь уже экс-премьеру Филипу полномочия разогнать парламент, трудно понять и они "кажутся произвольными в свете конституции и норм международного права".

Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
Константин Косачев: В Молдавии - рукотворный кризис

"Я призываю парламент, избранный демократическим путем, законное правительство и все политические силы действовать сдержанно и ответственно, - говорится в заявлении Ягланда, которое цитирует Agora.md. -  В демократическом государстве каждый должен соблюдать конституцию, в случае неопределенности всегда необходимо иметь хорошую цель. Поэтому в своем качестве Генерального секретаря (Совета Европы) я решил запросить срочное мнение Венецианской комиссии о последних решениях, в том числе об условиях роспуска парламента Молдавии".

Между тем госдепартамент США призвал молдавские политические партии к диалогу и взаимоуважению. В американском дипломатическом ведомстве отметили, что парламентские выборы, прошедшие в Молдавии 24 февраля, были конкурентноспособными и уважали основные права избирателей. "Воля молдавского народа, выраженная на этих выборах, должна соблюдаться без какого-либо вмешательства. Обеспечение процветающего и демократического будущего для Молдавии и ее граждан является общей целью, которую будут и впредь поддерживать Соединенные Штаты", - говорится в заявлении Госдепа.

Активисты Демпартии Молдавии забросали индейками резиденцию Додона

На кризис в Молдавии отреагировали и в НАТО. Североатлантический альянс призвал стороны политического конфликта в республике к сдержанности и диалогу, выразив обеспокоенность усилением напряженности в Молдавии.

Напомним, что в воскресенье правительство Молдавии во главе с Санду официально признал Европейский Союз. Об этом на брифинге сообщила сама Майя Санду. "Будучи верным партнером нашей страны, ЕС приветствует решения, принятые вчера парламентом Молдовы в интересах граждан страны. Мы твердо убеждены, что аналогичные сообщения от всех наших международных партнеров последуют. Все наши друзья хотят, чтобы злоупотребления, страх и дестабилизация немедленно прекратились, - сказала журналистам Майя Санду. - Мы ценим и разделяем призыв ЕС к спокойствию. Мы призвали представителей парламентской оппозиции к диалогу, и мы остаемся открытыми для него".

Парламент Молдавии обратился к мировому сообществу и ООН

Ранее молдавские парламентарии дали понять, что продолжат работу, несмотря на указ исполняющего обязанности премьера Павла Филипа о роспуске высшего законодательного органа страны. Депутаты объявили правительство Филипа "вне закона" и потребовали от представителей силовых структур "не подчиняться преступным приказам".

В понедельник утром Санду созвала экстренное заседание молдавского правительства.

В мире экс-СССР Молдавия В мире США Международные организации Совет Европы
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Кремле рассказали о неформальных беседах Путина и Си Цзиньпина
Финские пограничники приняли яхту из России за "трехголового монстра"
WSJ: Белый дом просит Трампа отсрочить запреты на продукцию Huawei
Два украинских города остались без воды из-за загрязнения реки химикатами
Число пострадавших в ДТП с туристическими автобусами в Сочи выросло до 26