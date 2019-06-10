Генсек СЕ и Госдеп США отреагировали на события в Молдавии

Генсек Совета Европы был неожиданно резок в своих высказываниях. Он заявил о том, что последние решения Конституционного суда страны, отстранившего президента Игоря Додона от власти и давшего теперь уже экс-премьеру Филипу полномочия разогнать парламент, трудно понять и они "кажутся произвольными в свете конституции и норм международного права".

"Я призываю парламент, избранный демократическим путем, законное правительство и все политические силы действовать сдержанно и ответственно, - говорится в заявлении Ягланда, которое цитирует Agora.md. - В демократическом государстве каждый должен соблюдать конституцию, в случае неопределенности всегда необходимо иметь хорошую цель. Поэтому в своем качестве Генерального секретаря (Совета Европы) я решил запросить срочное мнение Венецианской комиссии о последних решениях, в том числе об условиях роспуска парламента Молдавии".

Между тем госдепартамент США призвал молдавские политические партии к диалогу и взаимоуважению. В американском дипломатическом ведомстве отметили, что парламентские выборы, прошедшие в Молдавии 24 февраля, были конкурентноспособными и уважали основные права избирателей. "Воля молдавского народа, выраженная на этих выборах, должна соблюдаться без какого-либо вмешательства. Обеспечение процветающего и демократического будущего для Молдавии и ее граждан является общей целью, которую будут и впредь поддерживать Соединенные Штаты", - говорится в заявлении Госдепа.

На кризис в Молдавии отреагировали и в НАТО. Североатлантический альянс призвал стороны политического конфликта в республике к сдержанности и диалогу, выразив обеспокоенность усилением напряженности в Молдавии.

Напомним, что в воскресенье правительство Молдавии во главе с Санду официально признал Европейский Союз. Об этом на брифинге сообщила сама Майя Санду. "Будучи верным партнером нашей страны, ЕС приветствует решения, принятые вчера парламентом Молдовы в интересах граждан страны. Мы твердо убеждены, что аналогичные сообщения от всех наших международных партнеров последуют. Все наши друзья хотят, чтобы злоупотребления, страх и дестабилизация немедленно прекратились, - сказала журналистам Майя Санду. - Мы ценим и разделяем призыв ЕС к спокойствию. Мы призвали представителей парламентской оппозиции к диалогу, и мы остаемся открытыми для него".

Ранее молдавские парламентарии дали понять, что продолжат работу, несмотря на указ исполняющего обязанности премьера Павла Филипа о роспуске высшего законодательного органа страны. Депутаты объявили правительство Филипа "вне закона" и потребовали от представителей силовых структур "не подчиняться преступным приказам".

В понедельник утром Санду созвала экстренное заседание молдавского правительства.