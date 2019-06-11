Лукашенко о проведении выборов: Комар носа не должен подточить

"У нас для этого есть все. Мы не ахти какие великие. И я понимаю, и вы понимаете, что уж не умирает народ от любви к нам. Но народ прекрасно понимает, что ныне действующая в Беларуси власть - уникальное явление, не только на постсоветском пространстве. Мы все обращены к народу. Что мы людям не сделали, чтобы они нас не поддерживали? Все сделали", - убежден президент.

В то же время он дал понять, что благосостояние человека зависит не только от власти, но и от желания каждого гражданина трудиться ради достойной жизни. "Давайте хоть пятьдесят на пятьдесят: 50 процентов за нами - содержание вашей семьи и вас, а 50 процентов - сами шевелитесь. Но надо открыто и честно об этом говорить», - подчеркнул Лукашенко, предупредив местную власть о недопустимости халатного отношения к людям, к их жизненным запросам. "Другого народа нет, и не такой уж плохой у нас народ. Надо с ними работать", - убежден белорусский руководитель.

В качестве положительного примера он привел работу главы своей администрации Натальи Кочановой. Она часто встречается с людьми на местах, чтобы лучше вникнуть в ту или иную ситуацию. "Едет к рабочим, крестьянам, охотникам… И там с ними разговаривает. И приезжает совсем другим человеком. Я часто говорю: когда не знаешь, что делать, иди к людям. Даже если ты не найдешь ответа на вопрос, с которым ты пришел к ним, тебе будет легче потом. Ты поймешь, чем дышит народ. И не так страшна эта проблема, как тебе порой кажется, сидя в кабинете", - признался Лукашенко.

"Будьте ближе к людям и не допускайте тех просчетов, о которых вы иногда, а может быть, частенько слышите. Тех просчетов, которые допускали другие чиновники и государственные служащие. Вы знаете, чего я не могу простить", - резюмировал Александр Лукашенко, давая понять о цене коррупционных преступлений.