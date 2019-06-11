Лукашенко произвел кадровые перестановки в руководстве страны

Новым министром внутренних дел Беларуси Александр Лукашенко назначил 51-летнего Юрия Караева, который до настоящего времени работал в должности заместителя министра, информирует 11 июня пресс-служба главы государства.

Генерал Караев, информируют местные источники, окончил Саратовский военный институт внутренних войск, а затем Академию генштаба имени Фрунзе. У него, констатируют аналитики, "большой опыт управления спецбригадами".

Назначая нового министра, президент сделал акцент на необходимости обратить внимание на вопросы дисциплины в органах внутренних дел. "Милицию надо немножко встряхнуть в плане дисциплины. Ну а для этого какой нужен человек - военный. Хотя вы относительно военный человек, милицию хорошо знаете. Вы там были внутри, видели ее проблемы. А вообще, тому, чего не знаете, научитесь", - напутствовал министра глава государства.

Александр Лукашенко в тот же день назначил заместителем государственного секретаря Совета безопасности 42-летнего генерала юстиции Александра Рахманова, который в последние годы работал в должности начальника управления Следственного комитета Республики Беларусь по Брестской области.

Кадровые перестановки произошли и в руководстве минздрава страны. "В системе здравоохранения нужно навести порядок, чтобы не допускать коррупционных проявлений", - заявил белорусский руководитель, назначая Владимира Караника на должность министра здравоохранения. Прежде опытный специалист возглавлял городской клинический онкодиспансер. "Это же позор, когда снизу доверху повязаны взятками руководители лечебных учреждений и организаций! Прощения не будет никому, всех надо привести в чувство. И вы это можете сделать", - резюмировал Лукашенко.

Изменения затронули и верхний эшелон Комитета государственного контроля РБ. Первым заместителем назначен 44-летний Василий Герасимов, а заместителем - 46-летний Дмитрий Баско.

Кроме того, Александр Лукашенко согласовал и ряд назначений руководителей местных органов власти.