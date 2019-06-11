Матвиенко: Общество должно получить все ответы по делу Голунова

Задержание журналиста вызвало большой резонанс в обществе, для чего были основания, сказала она журналистам. "Самое плохое в этой истории - недоверие к следственным органам", - считает спикер СФ.

Общество должно получить внятные ответы на вопросы, почему Голунов без решения суда был задержан более чем на 48 часов, почему обыск проходил в его отсутствие, почему после обыска были опубликованы фотографии с другого места.

"Либо это непрофессионализм, либо это головотяпство, либо это провокация. Я пока не знаю, как это назвать", - сказала Матвиенко.

"Я считаю, что должно быть проведено самое тщательное расследование и обществу даны ответы на все эти и другие вопросы", - заявила глава Совфеда.

Большой общественный резонанс дела Голунова пойдет на пользу расследованию, считает спикер. Жесткий контроль общественности и СМИ послужит гарантией того, что следствие будет объективным.

Комиссия СФ по информационной политике будет следить за развитием ситуации, добавила она.

Ранее Валентина Матвиенко сообщила, что обсудила дело Голунова в генпрокурором Юрием Чайкой, который обещал держать расследование под личным контролем.