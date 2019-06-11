Минск: Тренд лета – васильки, которыми горожане уже засеяли клумбы

Приятно признавать, комментируют белорусские порталы, что реклама не только успешный двигатель торговли, но и удачный экологический союзник. Неравнодушные к природе жители столицы провели минувшие выходные, не покидая своих дворов и аккуратно засаживая рыхлую почву синеокими васильками, которые старожилы именуют "валошками".

Кстати, моду на "валошки" спровоцировал на сей раз… пломбир "Белый полюс". Еще в мае производитель мороженого выпустил аппетитное лакомство с васильками на упаковке. 100 000 порций ледяного угощения белорусы раскупили буквально за неделю.

Вот тогда у "сладкоежек" и родилась идея предложить минчанам добавить живой природы к типовым бетонным джунглям и высадить во дворах непривередливые и символичные для страны растения: васильки и рожь. Привезти васильки в свой двор просили минчане из разных микрорайонов: от Чижовки до Сухарево.

"Белый полюс” вместе с городским лесничим Игорем Корзуном выбрали пять самых мотивированных горожан и привезли по пять ящиков васильково-ржаной рассады во дворы. Так в разных районах столицы появилось 25 квадратных метров растений, которые горожане привыкли чаще видеть на полях за пределами города.

Соседей, которые посвятили часть выходного дня оживлению своего двора, инициаторы акции щедро угостили пломбиром от "Белого полюса". Да и сами горожане креативно отнеслись к неожиданной акции: жители Малиновки, например, специально подготовили для них зажигательный танец.