На выставке в Стокгольме показали концепт 18-метрового электробуса Volvo

Судя по количеству электробусов, стоящих в залах экспозиционной части Международного саммита общественного транспорта, проходящего с 9 по 12 июня в Стокгольме, вопрос об их дальнейшей судьбе решен окончательно и бесповоротно: ближайшее будущее именно за ними. Найти дизельные автобусы среди бесшумных, электрических красавцев практически невозможно.

Троллейбусов же на выставке, посвященной последним трендам развития общественного транспорта, мне обнаружить не удалось вовсе.

Ряд электробусов растянулся примерно на 200-300 метров - во всю длину огромного выставочного зала Stockholmsmassan. Встречает всех 18-метровый красавчик с гармошкой от Volvo, пока что это только концепт, но скоро обещают показать и реально действующую модель. Естественно, как и весь остальной транспорт Volvo, это будет супер-безопасный электробус с системами, защищающими не только пассажиров, но и пешеходов, и велосипедистов.

Неподалеку от шведа, есть еще две «гармошки» - одна финская, которая выйдет на маршруты уже 16 июня - и присоединится к уже работающим там собратьям. Вторая – испанский Irizar IE bus с совершенно роскошным дизайном в благородных малиновых тонах. За 18-метровыми гигантами электробусы на любой вкус, цвет и размер. Не нашлось только двухэтажного даблдекера-электробуса, но и его, похоже, ждать долго не придется.

Завершает ряд российский электробус "КАМАЗ", тоже не выглядящий белой вороной и вызывающий интерес у посетителей.

Судя по выставке, электробусы стали настолько привычными, что практически никто из производителей уже не утруждают себя написанием ни времени зарядки, лишь иногда попадается небрежное «Полная перезарядка 5 минут» или «Продолжительностью поездки - 200-250 километров». Никого не смущает, например, использование в холодном климате, которого всегда боялись, как пожирателя зарядки.

Впрочем, как отметили вчера на презентации своего электробусного парка представители Люксембурга (у них сейчас около 150 электробусов, которые они используют уже десять лет), есть особенности использования. Например, в пробки и в часы пик расход зарядки сильнее - из-за того, что не успевает происходить процесс рекуперации энергии - когда она возвращается в аккумуляторы при холостом ходе или торможении.

А представители Гетеборга, в котором также одним из первых начали переводить на электробусы целыми маршрутами и районами, рассказали, что водителям очень нравится водить электробусы - дефицит этих профессионалов ощущается во всем транспорте, и распространение электробусов может привлечь дополнительных людей.