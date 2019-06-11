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11.06.2019 17:05
Рубрика: Общественный транспорт

На выставке в Стокгольме показали концепт 18-метрового электробуса Volvo

Текст: Светлана Батова (Стокгольм)
Фото: Светлана Батова Фото: Светлана Батова
Фото: Светлана Батова

Судя по количеству электробусов, стоящих в залах экспозиционной части Международного саммита общественного транспорта, проходящего с 9 по 12 июня в Стокгольме, вопрос об их дальнейшей судьбе решен окончательно и бесповоротно: ближайшее будущее именно за ними. Найти дизельные автобусы среди бесшумных, электрических красавцев практически невозможно.

Троллейбусов же на выставке, посвященной последним трендам развития общественного транспорта, мне обнаружить не удалось вовсе.

Фото: volgabus.ru
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Ряд электробусов растянулся примерно на 200-300 метров - во всю длину огромного выставочного зала Stockholmsmassan. Встречает всех 18-метровый красавчик с гармошкой от Volvo, пока что это только концепт, но скоро обещают показать и реально действующую модель. Естественно, как и весь остальной транспорт Volvo, это будет супер-безопасный электробус с системами, защищающими не только пассажиров, но и пешеходов, и велосипедистов. 

Неподалеку от шведа, есть еще две «гармошки» - одна финская, которая выйдет на маршруты уже 16 июня - и присоединится к уже работающим там собратьям. Вторая – испанский Irizar IE bus с совершенно роскошным дизайном в благородных малиновых тонах. За 18-метровыми гигантами электробусы на любой вкус, цвет и размер. Не нашлось только двухэтажного даблдекера-электробуса, но и его, похоже, ждать долго не придется. 

Завершает ряд российский электробус "КАМАЗ", тоже не выглядящий белой вороной и вызывающий интерес у посетителей.

Судя по выставке, электробусы стали настолько привычными, что практически никто из производителей уже не утруждают себя написанием ни времени зарядки, лишь иногда попадается небрежное «Полная перезарядка 5 минут» или «Продолжительностью поездки - 200-250 километров». Никого не смущает, например, использование в холодном климате, которого всегда боялись, как пожирателя зарядки.

Фото: Профиль Lilium Jet в www.facebook.com
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Впрочем, как отметили вчера на презентации своего электробусного парка представители Люксембурга (у них сейчас около 150 электробусов, которые они используют уже десять лет), есть особенности использования. Например, в пробки и в часы пик расход зарядки сильнее - из-за того, что не успевает происходить процесс рекуперации энергии - когда она возвращается в аккумуляторы при холостом ходе или торможении.

А представители Гетеборга, в котором также одним из первых начали переводить на электробусы целыми маршрутами и районами, рассказали, что водителям очень нравится водить электробусы - дефицит этих профессионалов ощущается во всем транспорте, и распространение электробусов может привлечь дополнительных людей.