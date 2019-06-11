Появились постер и дата выхода в прокат "Войны токов" с Камбербэтчем

Скандал с Харви Вайнштейном, разразившийся в 2017-м году, отразился не только на жизни и карьере голливудского продюсера, но и на судьбе кинопроизведений, созданных при участии The Weinstein Company.

Осенью позапрошлого года стало известно, что релиз "Войны токов" (The Current War), исторической картины с Бенедиктом Камбербэтчем и Майклом Шенноном, которой прочили попадание в шорт-лист "Оскара", будет отложен на неопределенный срок .

Произведение (к продюсированию которого причастен и Тимур Бекмамбетов), казалось, потеряло в глазах общественности всякий интерес, однако недавно было некоторым образом актуализировано - наряду со старым трейлером стал доступен новый:

Кроме того, в официальном аккаунте проекта в Twitter был опубликован постер с Камбербэтчем в роли американского изобретателя Томаса Эдисона, а новой датой мировой премьеры стало 26 июля (напомним, что первый показ состоялся 9 сентября 2017 года на Международном кинофестивале в Торонто):

Watch Benedict Cumberbatch’s terrific performance as Thomas Edison; America's greatest inventor, in the race to light up the world. #TheCurrentWar. In cinemas everywhere 26th July 💡 pic.twitter.com/zlPztTSC8t — The Current War (@TheCurrentWarUK) 30 мая 2019 г.

Повествование фильма будет сосредоточено на профессиональной конкуренции (быстро превратившейся в межличностное соперничество) между двумя выдающимися американскими изобретателями Томасом Эдисоном (Бенедикт Камбербэтч) и Джорджем Вестингаузом (Майкл Шеннон) за практическое использование технологий постоянного и переменного тока.

Ретроспективно противостояние двух изобретателей получило наименование "Война токов" (The War of Currents), что впоследствии было несколько переосмыслено создателями фильма (прокатное название в англоязычных странах - The Current War).