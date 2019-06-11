Путин рассмотрит вопрос об увольнении двух генералов полиции

Президент своевременно рассмотрит вопрос об увольнении полицейских генералов за дело журналиста Ивана Голунова.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не стал уточнять сроки рассмотрения президентом ходатайства министра внутренних дел Владимира Колокольцева об увольнении двух генералов полиции в связи с делом журналиста Ивана Голунова.

"Ходатайство будет рассмотрено своевременно", - сообщил ТАСС Песков.

Колокольцев сообщил, что будет ходатайствовать перед президентом об увольнении генерал-майора полиции Андрея Пучкова - начальника УВД по Западному административному округу Москвы, а также начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве генерал-майора полиции Юрия Девяткина.