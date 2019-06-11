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Рубрика: В мире

Раскол среди раскольников: Филарет отказался признать указ Константинополя

Текст: Марина Алешина

На Украине углубляется раскол среди раскольников. Бывший глава неканонической Украинской православной церкви так называемого Киевского патриархата Филарет (Денисенко) заявил, что не признает автокефалии созданной в декабре прошлого года "Православной церкви Украины", которую ей своим томосом (указом) предоставил Константинопольский патриархат.

Раскольник Филарет недоволен названием Православной церкви Украины

Как передает ТАСС слова Филарета, ему только сейчас открылось содержание томоса, свидетельствующее о переходе в "новую зависимость" - от Греции. Мол, если бы оно было известно Филарету заранее, то он бы не стал голосовать за автокефалию.

Как известно, Константинопольский патриарх Варфоломей поддержал инициативу прежних властей Украины по созданию в стране "собственной" православной церкви. При этом тот же Варфоломей отказал Филарету в праве называться "патриархом", а сам Киевский патриархат назвал фикцией. Так что на объединительном соборе раскольничьих структур 15 декабря 2018 года Денисенко свою кандидатуру не выдвигал, а теперь он выступает за созыв "поместного православного собора" Киевского патриархата, хотя такого права его лишили.

В мире экс-СССР Украина Общество Религия Вопрос автокефалии на Украине
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