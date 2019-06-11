Раскол среди раскольников: Филарет отказался признать указ Константинополя

На Украине углубляется раскол среди раскольников. Бывший глава неканонической Украинской православной церкви так называемого Киевского патриархата Филарет (Денисенко) заявил, что не признает автокефалии созданной в декабре прошлого года "Православной церкви Украины", которую ей своим томосом (указом) предоставил Константинопольский патриархат.

Как передает ТАСС слова Филарета, ему только сейчас открылось содержание томоса, свидетельствующее о переходе в "новую зависимость" - от Греции. Мол, если бы оно было известно Филарету заранее, то он бы не стал голосовать за автокефалию.

Как известно, Константинопольский патриарх Варфоломей поддержал инициативу прежних властей Украины по созданию в стране "собственной" православной церкви. При этом тот же Варфоломей отказал Филарету в праве называться "патриархом", а сам Киевский патриархат назвал фикцией. Так что на объединительном соборе раскольничьих структур 15 декабря 2018 года Денисенко свою кандидатуру не выдвигал, а теперь он выступает за созыв "поместного православного собора" Киевского патриархата, хотя такого права его лишили.